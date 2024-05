Lavatrice, butti i soldi da una vita e non lo sai | Prima di accenderla ti basta fare così: il risparmio è clamoroso

Così risparmierai sicuramente: usa la lavatrice così.

Oggi come oggi sembra impossibile poter vivere senza lavatrice. Chiunque ne ha in casa una e, nella vita frenetica di tutti i giorni, questo elettrodomestico ci consente di lavare grandi quantità di vestiti e di tessili con poco impegno.

Le lavatrici più moderne si distinguono per caratteristiche uniche: oltre alla capacità di riconoscere il carico e quindi dosare correttamente il detersivo, hanno poi tantissimi programmi perfetti per ogni esigenza nonché una tecnologia davvero invidiabile.

Oggi come oggi, però, il problema della lavatrice è il costo che ha in bolletta: se la si usa tanto, infatti, l’energia elettrica che si consuma causerà a fine mese una spesa ingente. C’è però un modo perfetto per risparmiare: ecco di che cosa si tratta.

Come risparmiare usando la lavatrice

Il modo migliore per far sì che la lavatrice duri a lungo e che consumi la minore quantità di energia e di acqua possibile è quello della manutenzione. Come ogni elettrodomestico, infatti, anche questo necessita di cure specifiche: tutto lo sporco che la lavatrice rimuove dai tessuti va a finire nel tubo di scarico e sotto le guarnizioni e, sebbene poi l’acqua aiuti a portarlo via, di fatto questo può accumularsi fino a diventare un reale problema.

Per pulire la lavatrice si possono usare sia metodi naturali che detersivi appositi presenti in ogni supermercato. Per igienizzare il cestello, ad esempio, si può usare un mix di un bicchiere di aceto e mezzo cucchiaio di bicarbonato di sodio, da passare su tutto il cestello con una spugnetta per poi avviare un lavaggio ad alta temperatura.

I metodi naturali

Per quanto riguarda il filtro, che è la parte più importante della lavatrice, è necessario aprirlo almeno una volta al mese per svuotarlo di tutto ciò che può esserci finito dentro. Prima di smontarlo è bene mettervi sotto una bacinella, poiché potrebbe uscire molta acqua. Una volta estratto lo si può pulire con acqua e bicarbonato, quindi farlo asciugare e riporlo poi dove deve andare.

Infine, almeno una volta al mese vi consigliamo di effettuare un lavaggio a vuoto con una temperatura di 60°C/90°C, se possibile con un prodotto cura lavatrice disponibile in qualsiasi supermercato: allungherà la vita del vostro elettrodomestico e vi farà spendere meno.