Biscotti, i migliori sono proprio questi e costano meno di 1 euro: li trovi solo in questo supermercato | A casa finiscono in 1 secondo

I biscotti a colazione non possono mai mancare: ecco i più buoni, costano pochissimo.

Per la colazione, ognuno ha le proprie abitudini. C’è chi ama farla salata, quindi con uova al tegamino, pancetta e pane croccante. Altri invece adorano farla in piedi, molto velocemente: un caffè, qualche snack dolce e via, si va al lavoro. La maggior parte degli italiani, però, la ama solo se fatta con calma, al tavolo: un buon caffelatte non può mancare, così come dei biscotti dolci e croccanti.

Chi ha tempo se li prepara in casa, con la pasta frolla o con l’impasto che più si ama. La maggior parte delle persone, però, preferisce acquistarli al supermercato già pronti, così che durino più a lungo e che rispettino i gusti di tutta la famiglia.

Oggi vi parliamo di uno specifico tipo di biscotti che ha un costo davvero incredibile e che, siamo certi, conquisteranno i gusti di tutti i vostri figli, genitori o di chiunque viva con voi e divida con voi i biscotti della colazione. Correte a prenderli!

Tutte le offerte Coop: ecco il prezzo shock dei biscotti

Coop Superstore ha lanciato un nuovo volantino delle offerte che, tra tutte quelle che propone, si distingue per prezzi davvero incredibili. Iniziamo dalla colomba Bauli di 1 kg, che ha l’incredibile prezzo di € 3.49! E che dire della pasta Molisana, che ha un prezzo di soli €0.75 per 500 g di penne rigate? Impossibile trovarle alla stessa cifra.

Proprio in prima pagina, però, c’è un prodotto molto amato da grandi e piccoli. Si tratta di un tipo di biscotto della Mulino Bianco, ottimo per essere inzuppato nel latte e perfetto anche per una merenda gustosa e diversa dal solito. Per 400 g di biscotti, alla Coop in questi giorni il costo è di 0.95 euro: ecco quali sono.

Corri a comprare le Macine!

Ebbene sì, sono proprio le Macine con Panna Fresca 100% Italiana a costare poco meno di 1 euro per quasi mezzo chilo di prodotto. Si tratta dei classici biscotti fatti a piccola ciambella che, da qualche anno, per distinguersi dalla concorrenza hanno proprio la scritta “Macine” incise sul lato frontale del biscotto.

Si tratta di un biscotto davvero universale, che ha fatto la storia del marchio e che ancora oggi viene acquistato da tantissime famiglie per la colazione di tutti i giorni. Se anche voi amate le Macine, correte a fare scorta alla Coop!