Biscotti richiamati da Carrefour: se li hai comprati buttali nella pattumiera subito | Cosa c’è dentro

Attenzione a questi biscotti Carrefour, sono pericolosi: ritirati dal mercato.

Uno dei prodotti indispensabili in casa sono i biscotti. Fragranti, dolci e sazianti, sono perfetti per la colazione all’italiana con un buon caffelatte o un semplice caffè, ma molti li adorano anche a merenda e in qualsiasi altro momento della giornata. Ognuno ha i propri preferiti e, quando si trova quello che piace davvero, non se ne può fare a meno.

Moltissimi italiani, per la loro spesa settimanale, scelgono il Carrefour. Qui si trova una vasta disponibilità di prodotti di marchi e prezzi diversi, da quelli più conosciuti e blasonati fino a quelli più di nicchia, ideali per chi vuole sperimentare cucine e sapori diversi o per chi ha specifiche esigenze di salute e di benessere.

Oggi parliamo di un tipo di biscotti venduto proprio da Carrefour che, nelle ultime ore, ha subito un richiamo importante: ecco di quali si tratta e qual è il problema! Se li avete acquistati non consumateli e riportateli al punto vendita, dove avrete diritto a un rimborso.

Richiamati i biscotti a marchio La Sfoglia

I supermercati Pam Panorama e Carrefour hanno diffuso il richiamo precauzionale, formulato direttamente dal produttore, di alcuni lotti di pasticceria secca a marchio La Sfoglia. Il motivo è da ricercare nella possibile contaminazione con corpi estranei metallici.

Nel caso in cui aveste acquistato questi prodotti, che di seguito elenchiamo, vi suggeriamo di non consumarli e di riportarli al punto vendita, dove verranno ritirati e rimborsati. Nel caso in cui, invece, vi accorgeste di averli già consumati, chiedete al vostro medico di fiducia come procedere.

I lotti ritirati

Nello specifico si tratta delle rosette ai frutti di bosco (lotto 046/24, termine minimo di conservazione 21/06/2024) e delle amandine (lotto 046/24 e tmc 21/06, lotto 064/24 e tmc 07/07, lotto 087/24 e tmc 28/07/2024 e lotto 095/24 con tmc 7/08/2024). Ritirati anche i biscotti mandorlino glassato con lotto 078/24 con tmc 14/06/2024, mandorlino al cioccolato (lotto 064/24 con tmc 07/07/2024, lotto 078/24 con tmc 21/07/2024) e mandorlino mix (lotto 046/24 con tmc 1/06/2024, lotto 064/24 con il tmc 07/07/2024, 075/24 con il tmc 21/07/2024, 087/24 con il 28/07/2024, e 095/24 con il tmc 07/08/24 ).

Stessa sorte per il mandorlino al pistacchio (lotti numero 046/24 con il tmc 21/06/2024, 053/24 con il tmc 21/06/2024, 064/24 con il tmc 07/07/2024, 078/24 con il tmc 21/07/2024, 087/24 con il 28/07/2024, e 095/24 con il tmc 07/08/24), baciotti al pistacchio (lotti numero 039/24 con il tmc 14/06/2024, 073/24 con il tmc 14/07/2024, e 100/24 con il tmc 14/08/2024) e baciotti al cioccolato (lotti numero 039/24 con il tmc 14/06/2024, 073/24 con il tmc 14/07/2024, e 100/24 con il tmc 14/08/2024).