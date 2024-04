Iginio Massari, ho scoperto come fa il suo tiramisù: ci mette questo ingrediente

Finalmente è stato svelato il segreto per preparare il tiramisù buono come quello del maestro Iginio Massari.

La ricetta del tiramisù così mette tutti d’accordo ed è un vero incontro tra tradizione e innovazione. Assolutamente irresistibile.

Prendi nota, e preparati a stupire tutti i tuoi ospiti, e anche a concederti una pausa golosa: il dolce con l’ingrediente speciale del noto pasticcere è un dessert a cui proprio nessuno può resistere.

Se sei amante del tiramisù, siamo pronti a darti due belle notizie. La prima è che sei in ottima compagnia, la seconda è che ora puoi farlo a casa come in pasticceria, grazie alla “chicca” di Iginio Massari. Abbiamo scoperto il trucco.

Iginio Massari, svelato il segreto del suo irresistibile tiramisù

Il tiramisù, che lo si voglia a mettere o meno, è un dolce amato in tutta Italia, e non solo. Da nord a sud dello stivale, sono davvero parecchie le città che rivendicano le origini di questo dessert fresco, morbido e goloso. Molti individuano la capitale del tiramisù a Roma, dove pasticcerie storiche e bar rinomati tra cui la celebre Pompi, sembrano davvero essere incarnare alla perfezione il regno di questo dolce da gustare al cucchiaio.

La verità però è che proprio un maestro dell’altra pasticceria italiana di origini lombarde e nato a Brescia, custodisce il segreto per il tiramisù perfetto. Si tratta di un personaggio molto noto, che sicuramente conoscerete, e che porta il nome di Iginio Massari. Il noto pasticciere ha un segreto molto speciale per rendere il tiramisù ancor più buono. Scopriamo quale è il suo trucco magico.

Come fa il maestro a renderlo buonissimo con un ingrediente speciale

Il tiramisù del grandissimo Iginio Massari segue alla lettera la ricetta della tradizione, ma con un tocco di innovazione. Attenzione però qui non c’entrano nulla la Nouvelle Cousine o la cucina molecolare: il grandissimo maestro pasticcere aggiunge un ingrediente che fa già parte della tradizione dolciaria italiana, ovvero la crema pasticcera.

Unendo la crema pasticcera al mascarpone, che si sposa con l’aroma intenso del caffè e la fragranza dei biscotti, si otterrà un dolce a cui è davvero impossibile dire di no. Prova a fare a casa il tuo primo tiramisù ispirato al Maestro pasticcere Iginio Massari, farcisci gli strati di biscotti inzuppati di caffè con la crema, mescolata al tradizionale mascarpone, e mettiti in pratica il suo segreto per ottenere un tiramisù davvero speciale.