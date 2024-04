Frigorifero, se noti queste goccioline sulle pareti stai sbagliando temperatura: gira subito la manopola

Se hai visto che all’interno degli scomparti del frigorifero e sulle pareti c’è dell’acqua allora devi fare così.

Può capitare che all’interno dell’elettrodomestico si vengano a formare delle goccioline e questo è indice di un problema: stai sbagliando completamente temperatura, anche se non lo sai. Ecco come devi fare a risolvere il problema.

Fai attenzione, perché se lungo le pareti del frigorifero cola acqua questa andrà a finire anche sugli alimenti che tieni al fresco, rischiando di farli marcire.

Scopri subito come ovviare alla questione e dici addio alle condense di acqua all’interno del frigorifero, vedrai, è semplicissimo!

Frigorifero, perché si forma l’acqua sulle pareti

Di certo ti sarà capitato almeno una volta nella vita di aprire il portello del frigorifero della tua cucina e di vedere delle goccioline d’acqua sulle pareti. Se è successo allora è bene che tu sappia da dove arrivano quelle gocce, che cosa significano, perché dovresti evitare la formazione d’acqua nel tuo frigo e come fare per eliminare il problema una volta e per tutte.

Si tratta di un fenomeno molto comune, che si manifesta all’interno dei frigoriferi e prende il nome di condensa. La condensa è generata dall’incontro dell’aria calda e umida con quella fredda, presente normalmente nel frigo, l’umidità contenuta nell’aria si trasforma in goccioline di acqua. Questo fenomeno sembra una sciocchezza ma non è esattamente così. Scopriamo che cosa comporta, e come eliminare le goccioline.

Come evitare le goccioline all’interno del frigo

Se le pareti del frigorifero gocciolano, l’acqua finirà di certo sugli alimenti e sulle confezioni presenti nei vari ripiani e scomparsi del frigo, e l’acqua è nemica del cibo, perché può far formare muffe e funghi e l’umidità è l’habitat naturale dei batteri, alcuni dei quali pericolosi per la nostra salute. Se dunque non vuoi correre rischi, e non vuoi vederti costretto a buttare via il cibo, allora dovresti sapere come evitare la formazione delle gocce d’acqua.

Se è lo sbalzo termico a creare la condensa, e dunque l’acqua, allora va da sé che non dovresti tenere il frigo troppo tempo aperto, e che dovresti fare attenzione a chiuderlo del tutto. Se le guarnizioni non aderiscono più alla perfezione cerca di sostituirle, ma c’è anche un altro aspetto molto importante da considerare. Forse tenere il frigo chiuso ermeticamente non basta, perché magari la temperatura del tuo frigorifero è troppo bassa, e dovresti regolarla con l’apposita manopola interna, solo così dirai addio alla goccioline che si depositano sulle pareti interne.