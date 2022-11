Black Friday 2022: ecco come usare i bonus esistenti

Arriva il periodo dell’anno che molti aspettano con frenesia: il Black Friday. Per quanto la terminologia non faccia presagire nulla di buono in realtà il venerdì nero, che quest’anno sarà il 25 novembre, porta tanta gioia, dato che è possibile acquistare nuovi prodotti a prezzi stracciati e vantaggiosi.

Black Friday: dal bonus da 150 euro a quello per elettrodomestici

I grandi intenditori sanno che già giorni se non addirittura settimane prima possono trovare offerte vantaggiose e non bisogna aspettare il fatidico venerdì. Tuttavia, quest’anno c’è una grossa novità: i bonus.

Infatti, per sopperire alle grosse problematiche relative al rincaro delle bollette e all’inflazione sono stati erogati dei bonus, tra questi c’è quello da 150 euro. Questo beneficio, simile a quello dello scorso luglio, è stato previsto dal Decreto Aiuti ter per alcuni lavoratori dipendenti e autonomi, percettori Naspi e pensionati che entravano nei requisiti richiesti. Dunque, a novembre chi riceverà il bonus potrà spenderlo per il Black Friday.

Oltretutto, fino alla fine del 2022 è ancora attivo il bonus elettrodomestici, anch’esso utilizzabile insieme alle offerte già previste. La detrazione prevista da questo sussidio è del 50% per una spesa massima di 10mila euro. Nelle tipologie di acquisto rientrano i mobili e grandi elettrodomestici, che permettono di migliorare la classe energetica.

Inoltre, nell’ultima legge di Bilancio è stato inserito anche il bonus condizionatori, che sarà ancora valido per il Black Friday. Questa misura prevede la detrazione dal 50 al 65% dell’acquisto di un nuovo dispositivo, sia per motivi di sostituzione per guasto sia per migliorare la classe energetica.

Infine, per chi è nato nel 2003 e ha ricevuto il bonus cultura da 500 euro potrà usufruire del suddetto per acquistare anche libri durante il Black Friday.

