Blitz della Polizia a Latina, in corso arresti a famiglia criminale

La Polizia di Stato di Latina sta eseguendo quindici misure cautelari nei confronti di altrettante persone per reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, diversi episodi di detenzione spaccio, nonché per reati di rapina messi in atto da alcuni dei soggetti ritenuti appartenere ad un sodalizio criminale.

Le indagini, che hanno preso il via dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, sono state condotte dai poliziotti della Squadra Mobile tra il gennaio e il giugno del 2022 con il coordinamento della D.D.A. della Procura della Repubblica di Roma e hanno portato alla luce l'esistenza di un'organizzazione criminale a carattere familiare che, negli ultimi venti anni, ha monopolizzato lo spaccio di droga (cocaina, crack e hashish) nella periferia di Latina, in particolare nella zona dei cd. Palazzi bianchi.

Le misure in corso di esecuzione vanno dalla custodia in carcere per i vertici del sodalizio, sino all'obbligo ed al divieto di dimora nel comune di residenza ed all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per i soggetti impiegati per la consegna a domicilio dello stupefacente.

© Riproduzione riservata