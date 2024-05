Il Paradiso delle Signore, l’amatissima attrice la vedremo in un’altra serie: è davvero un addio?

Il volto de Il Paradiso delle Signore sbarcherà in un’altra serie Rai: cosa ne sarà.

Il Paradiso delle Signore è una serie tv iniziata l’8 settembre 2015 su Rai 1 ad oggi ancora in corso. Le prime due stagioni sono state strutturate come la classica serie tv a cadenza settimanale da trasmettere in prima serata ma, a partire dalla terza, il prodotto ha assunto la forma di una soap opera trasmessa nella fascia pomeridiana.

Vagamente ispirato al romanzo di Emile Zola Al paradiso delle signore, è ambientata nella Milano degli anni Sessanta dove, in effetti, un negozio chiamato “Il paradiso delle signore” è esistito davvero. Nella prima stagione si conoscono i personaggi, tra cui spicca quello di Teresa che, per lavorare a Milano nel negozio di abbigliamento dello zio Vincenzo, lascia il paese Castelbuono e ricomincia una nuova vita.

I telespettatori sono ormai in attesa della nona stagione che, dopo il finale dell’ottava con l’inventrice della minigonna Mary Quant che accetta una collaborazione per una nuova linea femminile, ora si aspettano davvero di tutto. A partire dalla prossima stagione, però, qualcosa potrebbe cambiare perché una famosa attrice de Il Paradiso inizierà a lavorare anche per un’altra serie tv: di quale si tratta.

Chiara Russo in un’altra serie tv

Il personaggio di cui vi parliamo oggi è Chiara Russo che, ne Il Paradiso, veste i panni di Maria Puglisi. L’attrice sarà nella prossima stagione di Mina Settembre, la fortunatissima serie che vede Serena Rossi nei panni di un’assistente sociale di Napoli, città fra l’altro che ha dato i natali all’attrice stessa. L’attrice siciliana, quindi, prenderà un ruolo in questa nuova stagione che, probabilmente, andrà in onda a settembre di quest’anno.

Non si sa però quale sarà il futuro del suo personaggio ne Il Paradiso delle Signore: nell’ottava stagione l’abbiamo visto partire per Parigi, per cui non si sa se tornerà al Paradiso o se invece rimarrà all’estero a condurre la sua carriera e, di conseguenza, non rientrerà più nella serie tv.

Cosa succederà a Mina Settembre

Nel frattempo c’è grande attesa anche per quanto riguarda la nuova stagione di Mina Settembre. In questa dovrà definitivamente scegliere tra Claudio e Domenico ma, nel frattempo, proseguiranno anche le sottotrame, che alimentano l’affetto e la curiosità di tutti i fan.