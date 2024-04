Bonus di 300 euro in busta paga: lo ricevi solo se hai questo stipendio

Il Governo ha messo a disposizione di tanti lavoratori un bonus speciale, scopri se sei tra questi e se hai diritto alle agevolazioni.

Nei mesi scorsi lo stato ha previsto tante misure che hanno lo scopo di rendere un po’ più ricca la busta paga dei lavoratori italiani che hanno un contratto come dipendenti. Le diverse misure possono anche essere sommate tra di loro, fino a un massimo 300 euro al mese.

Chiaramente il bonus va erogato a chi ha uno stipendio di un certo tipo, e non tutte le fasce di reddito ne hanno diritto. Dunque è bene informarsi per capire di quali agevolazioni si tratta, a chi spettano e verificare se sono state effettivamente percepite dai beneficiari.

Ecco tutti i bonus previsti: controlla a quanto ammonta il tuo stipendio mensile e se hai ricevuto agevolazioni e sgravi fiscali.

Bonus, quali sono quelli in vigore e chi ne può beneficiare

In base all’ultima manovra economica, il Governo Meloni ha stabilito un bonus contribuiti, destinato a tutti coloro che guadagnano fino a 25 mila euro, Grazie a questa misura la quota di contributi a carico del lavoratore è scesa del 7 %. Questo si traduce in un incremento di stipendio di 60 euro in più al mese. Accanto a questo c’è anche il bonus mamme per chi ha almeno 2 figli , di cui uno di età inferiore ai 10 anni, o di età di 18 anni per chi ha almeno 3 figli. Chi ha diritto a questa agevolazione percepisce 12 euro al mese in più, che si sommano ai 60 euro.

Inoltre, per alcune categorie di lavoratori italiani il cosiddetto trattamento integrativo, disciplinato ai sensi della legge n. 234/2021. Tale incentivo comporta un aumento in busta paga di 100 euro al mese per 12 mensilità, e spetta a tutti coloro che percepiscono uno stipendio che va dai 8.174 euro fino ai 15.000 euro l’anno.

Le agevolazioni per i dipendenti con figli a carico o con coniuge a carico

Coloro che hanno diritto alle detrazioni per familiari se hanno figli di 21 anni o più a carico, percepiscono 80 euro in più al mese in busta paga. Chi invece ha coniuge a carico, se guadagna 15.000 euro all’anno percepisce 57,50 euro di bonus al mese.

A tali misure volte a far crescere il potere di acquisto dei lavoratori dipendenti si aggiunge anche un bonus che può essere concesso per migliorare il benessere dei lavoratori, ma che non è obbligatorio per il datore di lavoro, ovvero il fringe bonus, che si applica su eventuali canoni di fitti, mutuo e spese di gas ed energia elettrica, e che, laddove erogato corrisponde a ben 83 euro al mese.