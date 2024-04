Pioggia di assunzioni per questa grandissima azienda: non ti serve la laurea e ti assumono a tempo indeterminato

Assunzioni a tempo indeterminato per questa grande azienda: non serve la laurea (ilquotidianodellazio.it / depositphotos)

Questa grande azienda sta assumendo: offre il tempo indeterminato.

Non è un periodo facile, per quanto riguarda il lavoro. Dalla pandemia in poi, infatti, molte aziende hanno vissuto cali produttivi importanti e difficoltà economiche che hanno causato la necessità di ridurre gli stipendi o il numero di dipendenti.

Molti cittadini, quindi, si sono trovati a vivere lunghi periodi di cassa integrazione, momenti di scarse entrate economiche o addirittura hanno dovuto cercare un nuovo lavoro che gli permettesse di avere un’entrata costante, sufficiente per le spese di tutti i giorni e soprattutto sicura.

Se anche voi non siete soddisfatti del vostro lavoro, di ciò che fate o dello stipendio che prendete e siete alla ricerca di una nuova mansione, più soddisfacente dal punto di vista personale o più remunerativa, questa potrebbe essere l’occasione che fa per voi.

Una nota azienda diffusa in tutta Europa, infatti, sta assumendo nuovi dipendenti a tempo indeterminato e, per i colloqui, tra i requisiti non pone come obbligatorio quello della laurea, quindi si apre anche a diplomati e diplomate: ecco qual è l’azienda e di che lavoro si tratta.

Lidl sta assumendo: ecco le posizioni aperte

Nella regione della Lombardia, Lidl sta cercando nuovo personale. La città in cui è prevista l’apertura di un nuovo punto vendita è quella di Bergamo e, nello specifico, la nota catena della GDO sta cercando Assistenti Store Manager da inserire in questo negozio.

Il reclutamento avverrà con un Recruiting Day e si terrà il 23 maggio. I requisiti per potersi candidare sono il possesso del diploma, la capacità di rivolgere la giusta attenzione al cliente e la propositività. Necessario, però, avere anche dell’esperienza nel ruolo.

Cosa sapere delle assunzioni Lidl

La selezione per le risorse che verranno inserite nel nuovo punto vendita Lidl di Bergamo si terrà nel negozio di via Carducci Bergamo il 23 maggio 2024, dalle 9 alle 13. Per candidarsi si deve inviare il proprio curriculum vitae online ed attendere le indicazioni dell’azienda in merito alla pre-selezione per la partecipazione al recruiting day.

I nuovi assunti verranno inseriti nel team di filiale e lavoreranno nel settore delle vendite, quindi gestiranno attività operative e contribuiranno a rendere l’esperienza del cliente positiva e soddisfacente. Al momento, come si è già detto, la figura richiesta è quella dell’assistente store manager ma non si esclude che nel futuro si aprano altre possibilità.