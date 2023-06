Borghi del Lazio, appuntamenti gastronomici e folkloristici 

23 al 29 giugno – Palio del Velluto, è festa a Leonessa

Quando sei rioni scendono in campo, per contendersi un rosso drappo di velluto, dove siamo? A Leonessa, ovviamente.

A pochi passi da Roma e ai confini con l’Umbria, lì dove natura, storia e arte compongono un quadro d’autore!

Qui il 23,24,25 e 29 giugno, come tradizione vuole, si terrà la 119° edizione del Palio del Velluto.

30 giugno al 2 luglio – E’ Festa della Pasta e della Cultura a Civita Castellana

“Maccarone m’hai provocato e io ti distruggo adesso, io me te magno!”

Ti aspettiamo per inforchettare il tuo “maccarone” alla Festa della pasta di Civita Castellana dal 30 giugno al 2 luglio.

Pappardelle al coniglio, mezzemaniche con salsiccia e piselli, farfallette all’amatriciana, suppli all’amatriciana e Frittelloni DOC una sfogliatina sottilissima condita con pecorino e pepe, fettuccine fatte a mano al ragù, pappardelle al lepre e pasta fresca ripiena. E tu che preferisci? Noi li prendiamo tutti!

7 al 9 luglio – “Sapori di…vini” a Montelibretti

Cin cin. Si torna a brindare. Cin cin alla bellezza, ai borghi, alla genuinità e all’autenticità. Quattro caratteristiche che solo a Montelibretti puoi trovare tutte assieme. Torna Sapori di…vini dal 7 al 9 luglio, tra i vicoli, nelle piazzette, immersi nell’umanità del borgo laziale, dove la Sabina Romana fa capolino con la sua fresca natura. E’ luglio, o si va al mare o si sta in collina. Noi optiamo per la seconda. Oppure alla combo. Durante il giorno mare e la sera collina. C’è anche l’opzione terme (con acqua fresca) a Cretone, pochi chilometri da Montelibretti… Insomma non ci sono scuse per brindare insieme.

© Riproduzione riservata