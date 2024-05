Delusione Gerry Scotti, gli italiani non possono crederci: “Sarebbe ora di smetterla” | Nessun margine di ritorno

Tutti i fan che da sempre amano il conduttore Gerry Scotti ora resteranno inevitabilmente con l’amaro in bocca.

Ecco che cosa è successo nelle scorse ora al celebre volto televisivo di Mediaset, da non credere!

La notizia è di quelle che faranno male al pubblico che da sempre segue tutti i programmi del presentatore Gerry Scotti, il quale con il suo carisma, e la sua incredibile simpatia, intrattiene da decenni i telespettatori di Canale 5.

Il suo stile di conduzione è apprezzato da tanti seguaci, che nel corso del tempo si sono affezionati tantissimo al suo personaggio. Chissà come reagiranno di fronte a questo annuncio inaspettato.

Gerry Scotti, il durissimo commento del giornalista

Gerry Scotti è uno dei personaggi più in vista e più apprezzati dal pubblico italiano, e non solo. Da generazioni ormai i telespettatori che seguono i contenuti televisivi del palinsesto di Mediaset sono affezionati alla sua risata, al suo garbo, alla suo stile di conduzione e al suo carisma. Si tratta di uno dei presentatori che nel mondo della televisione ha costruito una carriera longeva e costellata di successi.

Gerry Scotti ha alle spalle anche tante esperienze in radio e nel campo della pubblicità, realizzate prima di approdare al piccolo schermo, e ancora oggi è considerato uno dei pezzi da 90 dell’azienda Mediaset. Tuttavia nonostante la sua enorme popolarità, nelle scorse ore Gerry Scotti ha subito una critica durissima. Scopriamo di che cosa si tratta.

L’addio allo storico programma del conduttore di Mediaset

Dopo The Wall e Caduta Libera, gli autori tv di Mediaset hanno decido di affidare a Gerry Scotti la conduzione di un programma che ha caratterizzato la storia del piccolo schermo italiano. Una trasmissione molto seguita, cominciata alla fine degli anni ’80 che nel tempo però, purtroppo, ha perso smalto.

Così, nelle scorse, il giornalista Cecchi Paone, come si legge nella sezione la Posta di Cecchi Paone sul periodico italiano che si occupa di tv e spettacolo Nuovo tv, ha sottolineato che il programma rassicura ma non dà brividi. Si tratta di La Ruota della fortuna. Anche una delle lettrici e spettatrici del format ha commentato che sarebbe ora che venisse chiuso: “I suoi quiz mi sembrano tutti uguali, bisognerebbe smetterla di ripescare dal passato”. A quanto pare però intanto Mediaset ha deciso di dare lasciare La Ruota della fortuna nella programmazione per un mese e valutare gli ascolti per decidere poi il destino della trasmissione.