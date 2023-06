Prosegue il tour itinerante della Sagra della Pecora in tutta la Tuscia.

Dopo 10 edizioni con successo crescente a Fabrica di Roma (Vt) è stata la volta di Monterosi (Vt) lo scorso anno e, per l’edizione numero 12 l’evento si sposta a Civita Castellana, in provincia di Viterbo.

Nella location all’aperto di viale Fiume Treja, nel parco vicinale mercato settimanale, saranno allestiti i maxi gazebo e le enormi griglie per la cottura degli arrosticini e, per due week end consecutivi, sarà possibile gustare piatti da leccarsi i baffi a prezzi estremamente popolari.

Una delle più antiche tradizioni della Tuscia

Dal 7 al 9 luglio e dal 14 al 16 luglio a Civita Castellana si celebrerà una delle più antiche tradizioni della Tuscia, quella della pastorizia, con un evento che si è sviluppato dall’idea iniziale di promuovere e valorizzare il territorio e le sue tipicità, e, nel corso degli anni, ha visto crescere in maniera esponenziale le presenze, registrando un numero via via crescente di visitatori, attirati dalle ottime pietanze. Gianni Drudi, ideatore dell’inno della Sagra, sarà ospite della 12a Sagra della Pecora.

Immutata la formula: pietanze cucinate secondo le antiche ricette, prezzi popolari e serate allietate da musica dal vivo. Previsti anche menù per celiaci preparati in uno spazio specifico per evitare la contaminazione.

Menù della Sagra

Evento imperdibile per tutti gli estimatori della carne di pecora

La manifestazione, organizzata dall’associazione Sagra della Pecora in collaborazione con il Comune, si è andata affermando come un evento imperdibile per tutti gli estimatori di questo tipo di carne e anche per i curiosi che hanno l’occasione di provarla per la prima volta.

Ottimo menù

Tutti a Civita Castellana quindi, dal 7 al 9 luglio e nel week end successivo, per poter gustare gli ottimi piatti in menù: maxi antipasto del pastore, gnocchi al castrato e all’amatriciana, pecora alla brace e alla callara, salsicce di maiale, arrosticini, costolette fritte.

Tutte le serate saranno allietate da musica dal vivo e, a seguire, dj set fino a tarda notte. L’artista presenta la musica da lui selezionata al pubblico presente alla Sagra, facendolo divertire utilizzando delle tecniche di missaggio. Gruppo Carnevalesco e Dj Misael si alterneranno al mixer, tutte le sere, tranne Venerdì 14 Luglio, dove lasceranno spazio a CarlettoLife Djset. L’ingresso è libero.

Gli ospiti del primo fine settimana

Venerdì 7 luglio esibizione degli Ebbiccasorci, gruppo demenziale dialettale Canepinese da Canepina in provincia di Viterbo.

Sabato 8 luglio spettacolo, i “Prometeo” Renato Zero Tribute Band vi faranno cantare, ballare e divertirvi con i grandi successi del passato e del presente del grande Renato Zero. Ingresso libero.

Domenica 9 luglio i Clito Swing band, eseguiranno una selezione delle migliori canzoni dello swing / rockabilly e del pop degli anni 50, 60 e 70. Un repertorio smisurato, accattivante, elegante e coinvolgente.

Per info: 366-2356728

