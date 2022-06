Budino di pane con frutta e cannella e i preziosi consigli di Donna Assunta

Un piccolo trucco da tenere presente quando lavate i berretti dei vostri bimbi: per evitare che si restringano, introducetevi un palloncino che gonfierete quel tanto che basta per far asciugare ben teso il copricapo. Avrete un berretto perfettamente in forma. Cosa porteremo sulla nostra tavola?

Budino di pane con frutta e cannella

Ingredienti per 4 persone: 6 fette di pan brioche, 2 banane, una mela, una pera, 20 gr. di pinoli, 20 gr. di uvetta sultanina, 100 gr. di cioccolato fondente, 5 decilitri di latte, 3 uova, 100 gr. di zucchero, vino dolce, cannella, zucchero a velo, 20 gr. di burro.

Tostate i pinoli, ammollare l’uvetta in acqua tiepida profumata con qualche cucchiaio di vino. Tagliate a cubetti il pane e fatelo tostare. Battete le uova. Fate intiepidire il latte con lo zucchero e un cucchiaino di cannella, lasciatelo raffreddare e poi incorporatelo alle uova. Spezzettate il cioccolato, sbucciate la frutta, tagliatela a pezzetti, mescolateli con i pezzetti di pane tostato, l’uvetta strizzata, i pinoli e il cioccolato. Trasferite il tutto in 4 ciotole di ceramica da forno imburrate. Mescolate il latte con le uova e versatelo sopra il composto. Cuocete in forno caldo (180°) per 15 minuti. Cospargete la superficie dei budini con lo zucchero a velo e fateli caramellare sotto il grill per pochi istanti. Potete utilizzare anche il pane raffermo. Visto? Veloce, veloce!

*Articolo curato da Donna Assunta Di Marzio.