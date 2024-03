S.S. Lazio, ultim’ora: Sarri presenta le dimissioni alla società

L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri avrebbe rassegnato le dimissioni verbali. Ora spetterebbe alla società se accettarle o meno. A breve le parti si incontreranno. Il giornalista Gianluca Di Marzio riporta la notizia su X. Se le dimissioni saranno accettate, una prima opzione potrebbe essere l’ex centravanti laziale Tommaso Rocchi, che è stato allertato. Oltre a Rocchi, molto stimato da Lotito, in pole position vi sarebbero anche gli ex calciatori, oggi allenatori, Miroslav Klose e Cristian Brocchi, scrive Di Marzio su X. Intanto il tecnico dimissionario Maurizio Sarri è a colloquio con il presidente Claudio Lotito.

Maurizio Sarri ha iniziato la carriera di allenatore in seconda categoria nella stagione 1990-91; nel 2000 guida la società calcistica Sansovino, che portò dall’Eccellenza alla promozione in serie C2; nella stagione 2005-2006 esordì in serie B con il Pescara; nel 2012 firma per l’Empoli che guidò nella promozione in serie A nel 2013-14, poi allenò Napoli, Chelsea e Juventus; con il Chelsea nel 2019 ha vinto l‘Europa League. Nel 2021 venne annunciato come nuovo tecnico della Lazio. Nella prima stagione con Sarri la Lazio si piazza al quinto posto in campionato, nella successiva raggiunge il secondo posto qualificandosi per la Champions League. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata