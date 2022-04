Calcio. Sabatini (ds Salernitana) contro panchina Roma: “ho assistito a cose ignobili”

“Ho assistito a cose ignobili. Mourinho dirà che non mi conosce e che non ho vinto nulla, ma non me ne frega un cazzo. Quello che succede quando si viene a giocare a Roma è inaccettabile”. La panchina della Roma sta diventando un problema. Dopo le accuse incrociate di aggressione a Bodo, su cui l’Uefa ha aperto un’inchiesta, Walter Sabatini – un ex – ha sottolineato le “intemperanze” degli uomini di Mourinho durante la partita con la Salernitana. Walter Sabatini, Ds della Salernitana

Col suo stile diretto peraltro: “Ogni decisione arbitrale contro viene contestata da tutta la panchina, che si alza anche per contestare una rimessa laterale. Cosa volete che faccia l’arbitro? Già è una categoria che ha una personalità blanda, poi vedendo queste cose è ovvio che invertano le punizioni, inventandole. Chiedo scusa a Mourinho solo per averlo nominato, lui è un semidio, io un uomo.

Io non ho vinto nulla ma leggo Hemingway e Pessoa, scrittore di casa Mourinho, e continuo a farlo. Mi curo anche della vita oltre al calcio. È un mondo invivibile e pieno d’arroganza”. A sorpresa, Mourinho ha ammesso e si è scusato: “Per quello che è successo alla fine, hanno ragione. Per questo come responsabile della mia panchina mi scuso per qualche parola di troppo. Io non nascondo mai la verità, come fa qualche club o la polizia.

Una persona della mia panchina ha detto a quella della Salernitana ‘tornate in serie B’. Loro non erano contenti e mi sono scusato. Per la gente civilizzata quello che succede in campo rimane in campo, non ci sarà nessuno ad aspettare qualcuno fuori per dargli un pugno”, ha concluso Mourinho riferendosi ai fatti di Bodo. (Pic/ Dire)

