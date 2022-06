Calcio. Sarri rinnova contratto con la Lazio fino al 2025

La S.S. Lazio in una nota comunica che il tecnico Maurizio Sarri ha rinnovato il contratto con il Club prolungando la scadenza dell’accordo fino al 2025. La società capitolina, dunque, ha allungato il rapporto con il tecnico di ulteriori due anni, rispetto alla scadenza fissata un anno fa al 2023. Segno che sotto la guida di Sarri c’è tutta l’intenzione di avviare una programmazione per un ciclo duraturo. (Enu/ Dire)

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio

Maurizio Sarri in gioventù si divide tra il ruolo di calciatore dilettante ed impiegato della Banca Toscana per la quale lavora anche a Londra, in Germania, in Svizzera e in Lussemburgo. Nel 2002, quando è alla guida della Sansovino (società calcistica con sede a Monte San Savino, in provincia di Arezzo) lascia il lavoro bancario per dedicarsi esclusivamente alla carriera di allenatore. Nella sua lunga carriera ha vinto un campionato di Eccellenza e una Coppa Italia serie D con la Sansovino, una Europa League con il Chelsea e un campionato di Serie A con la Juventus.