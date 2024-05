Canale 5, volto tv non parla affatto bene di una delle conduttrici più amate: cosa accade davvero dietro le quinte

Caos tra due colleghe di Canale 5, volano brutte parole: cos’è successo.

Sebbene si sia portati a pensare che, nel mondo della tv, tutti siano effettivamente amici così come appaiono quando si trovano insieme davanti alla telecamera, di fatto non è così. Come in ogni altro ambiente lavorativo, infatti, ci sono simpatie e antipatie, quindi presentatori tv che si amano e si frequentano anche al di là delle telecamere e altri che, chiuso il rapporto lavorativo, vanno ognuno per la propria strada.

Non è frequente, però, che un conduttore apra il proprio cuore e confessi le proprie antipatie nel mondo dello spettacolo. Di recente l’ha fatto Antonella Clerici che, intervistata da Francesca Fagnani per Belve, ha ammesso che una collega verso la quale nutre del rancore è Barbara d’Urso perché, ai tempi, annunciò al proprio pubblico di avere organizzato l’ospitata della donna con la quale l’ex di Antonella Eddy Martens l’aveva tradita.

Nelle ultime ore, un noto volto di Mediaset ha ammesso qualcosa di veramente inaspettato nei confronti di una amata presentatrice che lavora nella stessa rete: ecco le parole che le ha riservato e quali sono le possibilità del futuro, ora che tutti sanno ciò che pensa.

Sonia Bruganelli si confessa

Sonia Bruganelli, autrice televisiva ed opinionista prima del Grande Fratello Vip e oggi de L’Isola dei Famosi, è una donna della tv nota per non avere alcun pelo sulla lingua, nel bene e nel male. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Sona Bruganelli ha ammesso di essere molto interessata ai reality show perché gli permettono di studiare i comportamenti delle persone quando si trovano in condizioni particolari.

“Il mio stile è sempre lo stesso, mi piace smascherare le falsità” ha confessato durante l’intervista. In questa nuova esperienza come opinionista de L’Isola dei Famosi, però, c’è qualcosa che non va e riguarda il rapporto con la conduttrice: per sua stessa ammissione, infatti, lei e Vladimir Luxuria non sono ancora diventate amiche. “L’ho conosciuta in questo frangente” ha detto, aggiungendo qualche dettaglio.

“Patisce gli interventi”

Secondo le parole di Sonia Bruganelli, Vladimir Luxuria patisce gli interventi degli opinionisti e questo rende la trasmissione ancora più piccante e dinamica. “Sa fare bene il suo lavoro” conclude l’ex moglie di Paolo Bonolis, che ormai è conosciuta con il ruolo di opinionista di reality show.