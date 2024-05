Milly Carlucci ha ‘rubato’ definitivamente l’uomo a Maria De Filippi: è davvero ufficiale

Milly Carlucci ce l’ha fatta e gliel’ha portato via: colpo basso a Maria De Filippi.

Sono entrambe due regine della televisione, una in Rai e l’altra in Mediaset. Milly Carlucci è la conduttrice del programma serale più longevo di Rai 1, Ballando con le Stelle mentre Maria De Filippi è autrice e conduttrice di alcune trasmissioni storiche di Canale 5 come Amici, C’è Posta per Te o Uomini e Donne.

Chi ha lavorato con entrambe, ad esempio il ballerino ed insegnante Raimondo Todaro, ha riferito che hanno due modi di lavorare molto diversi. La Carlucci vuole controllare ogni minimo dettaglio delle proprie trasmissioni e delle persone che ci lavorano, mentre la De Filippi lascia più spazio a ognuno di viversela come desidera, aprendosi anche alla possibilità che qualcosa non vada proprio come l’aveva immaginato.

Nelle ultime ore, però, la Carlucci ha “rubato” qualcuno di molto importante per la rete in cui lavora la De Filippi. La notizia è ormai ufficiale e il pubblico non riesce a credere a quanto è venuto a sapere: passa in Rai, è tutto vero.

Colpo da maestra di Milly Carlucci: è tutto suo

Dopo qualche edizione de Il Cantante Misterioso, programma voluto da Milly Carlucci ma mai decollato davvero, la storica presentatrice di Rai 1 ha deciso di puntare su qualcosa di nuovo. Per cinque settimane, quindi, su Rai 1 condurrà L’acchiappatalenti, un nuovo talent show nel quale cinque personaggi famosi si metteranno alla prova nelle loro capacità di talent scout e showman.

I protagonisti sono già stati decisi: Sabrina Salerno, Wanda Nara, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni e Teo Mammuccari. Ebbene sì, l’ex conduttore de Le Iene e volto di Mediaset è infatti passato in Rai ed è pronto a buttarsi in una nuova esperienza lavorativa!

Le parole di Milly Carlucci

“Vedranno prima un video di presentazione e poi avranno 15 secondi dall’inizio dell’esibizione per accendere la loro postazione con un martelletto da battitore d’asta e aggiudicarsi quel talento” ha spiegato durante la conferenza stampa. Terminata la performance, i cinque concorrenti dovranno conquistare il pubblico a casa e i tre giudici presenti in studio e convincerli a votare per loro!