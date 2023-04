Come leggere un grafico di borsa prima di vendere gioielli: guida alla quotazione

Il prezzo dell’oro viene determinato dal mercato e scambiato su diverse borse valori in tutto il mondo. In un panorama così complesso, diventa indispensabile capire e fare propri i reali meccanismi, che stanno alla base delle fasi di valutazione e quotazione, anche in caso di compravendita di oro usato. Non si può fare a meno di analizzare il grafico di borsa relativo all’andamento dell’oro, che offre quotazioni in tempo reali, prima di procedere con la vendita di gioielli.

Il prezzo dell’oro è influenzato da diversi fattori, tra cui l’offerta e la domanda, le fluttuazioni delle valute e le condizioni economiche mondiali. Diventa fondamentale effettuare un’approfondita analisi dell’andamento dell’oro, per capire come sfruttare al meglio le oscillazioni per fare un buon investimento, in quel dato momento storico. Ecco perché diventa così importante avere accesso alle quotazioni dell’oro in tempo reale, che sono determinati dal prezzo di acquisto e di vendita sul mercato globale, anche nella compravendita di oro usato.

La quotazione dell’oro in tempo reale viene pubblicata sui siti web delle borse valori e degli specialisti del settore, come Orolive, il principale compro oro a Roma a offrire questo servizio. In questo modo, gli investitori possono monitorare la quotazione oro usato oggi, in tempo reale, grazie all’accesso a un grafico dei prezzi, sempre aggiornato, presente anche in negozio.

Quotazione dell’oro, dalla valutazione alle scelte di investimento

La quotazione dell’oro viene determinata dal mercato internazionale dell’oro. Il prezzo viene fissato due volte al giorno dalla cosiddetta borsa di Londra, London Bullion Market, che rappresenta uno dei principali mercati al mondo per l’oro e i metalli preziosi. Difatti, la valutazione dell’oro, in base alla borsa di Londra, avviene attraverso il processo definito “fixing“, in cui un gruppo di rappresentanti delle principali società di commercio di oro, si incontrano due volte al giorno per stabilirne il prezzo di riferimento. La quotazione dell’oro viene quindi utilizzata come riferimento per il prezzo dell’oro in tutto il mondo.

Dalla quotazione parte il processo di creazione del prezzo effettivo di compravendita, anche di oro usato, che può variare a seconda del fornitore o dell’acquirente e può essere influenzato da fattori, come le commissioni, che sono applicate, e le tasse sulle transazioni. Il prezzo dipende anche dalla valutazione dell’oro, che si basa principalmente sul peso e sulla purezza del metallo. Da un lato, il peso viene comunemente misurato in once troy. Dall’altro lato, la purezza è calcolata in carati, dove un carato rappresenta 1/24 di oro puro. Ciò significa che l’oro a 18 carati, quello comunemente utilizzato, contiene il 75% di oro puro (18/24).

È importante conoscere i meccanismi, che ruotano intorno alla formazione del prezzo dell’oro, per poter decidere come investire al meglio, prima di acquistare o vendere oro. Difatti, l’oro è spesso considerato un bene rifugio, che viene acquistato come mezzo per proteggere i propri investimenti, in tempi di incertezza economica e finanziaria. Come tutti gli investimenti, anche l’oro comporta dei rischi e non garantisce un guadagno sicuro.

Analisi di un grafico di borsa per un investimento consapevole

Il grafico della quotazione dell’oro in tempo reale mostra l’andamento del prezzo dell’oro nel corso del tempo. È importante imparare a leggerlo con attenzione, per effettuare una valutazione adeguata dell’andamento. Gli indicatori, che il grafico della quotazione dell’oro, mostra, sono:

prezzo , che viene visualizzato sull’asse Y;

, che viene visualizzato sull’asse Y; tempo , che si trova sull’asse delle X ed è possibile fare riferimento a un intervallo di tempo specifico.

, che si trova sull’asse delle X ed è possibile fare riferimento a un intervallo di tempo specifico. indicatori tecnici , come le medie mobili e gli oscillatori, che permettono di analizzare l’andamento del prezzo dell’oro e identificare eventuali trend o pattern;

, come le medie mobili e gli oscillatori, che permettono di analizzare l’andamento del prezzo dell’oro e identificare eventuali trend o pattern; volume degli scambi, ovvero la quantità di oro che viene comprata e venduta in un determinato periodo di tempo.

È evidente come l’andamento del prezzo dell’oro dipenda da una serie di variabili, che si combinano tra loro, e partono dalla quotazione della borsa di Londra, fino ad arrivare all’analisi della purezza e del peso presso un centro compro oro abilitato. È sempre consigliabile affidarsi a specialisti seri e preparati, che siano in grado di valutare correttamente il metallo prezioso e abbiano esposto, in negozio, un monitor con l’indicazione dei prezzi della borsa di Londra.

