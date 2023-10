Cantagiro 2023. Vince la finalissima la romana Valentina Ambrosio, al 2° posto un altro artista del Lazio

Si è svolta presso il Teatro Comunale di Giffoni Valle Piana, in Campania, la Finalissima de “Il Cantagiro 2023“, con una serata densa di momenti e ospiti speciali che ha decretato come prima classificata assoluta la cantante Valentina Ambrosio, nata a Roma, nel quartiere di Monteverde, premiata dal Patron Enzo De Carlo.

Al secondo posto si classifica il cantautore Alessio Caterini anche lui dal Lazio, precisamente da Campagnano di Roma, comune a 33 chilometri circa a nord della Capitale. Il premio è stato consegnato dal Direttore Generale Elvino Echeoni, artista già noto al pubblico de Il Cantagiro per aver vinto il Premio Sergio Bardotti in una passata edizione. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Al terzo posto si classifica un’altra giovane artista femminile, Bonaddio Chiara dalla Calabria, premiata da Cliò. Una gioia grande per tutti e tre i finalisti del podio che si sono stretti per la foto di rito finale.

Durante la serata sono stati consegnati i Premi Speciali: Premio “Sergio Bardotti” alla vincitrice Valentina Ambrosio (Lazio) consegnato dalla moglie Carmen Di Domenico; Premio “Little Tony” consegnato da Angelo Petruccetti a Meteo (Marche); Premio Radio Italia Anni 60 consegnato da Maurizio Guccini a Pasquale Nolfo (Sicilia); Premio Settimanale Mio consegnato da Gianluca Ludovici a Freakybea (Toscana); Premio Critica 2Righe consegnato da Dorina Giangrande a Mavys (Lazio); Premio Accademia Belle Arti di Frosinone (Video-Clip) consegnato da Stefano Cesaroni a Sonia Lib (Lomardia); Premio Giffoni Festival a Orsogna Leonardo (Toscana) che riceverà una borsa di studio per la partecipazione al Giffoni Festival 2024. La consegna del premio è stata affidata ad Antonio Cagnazzo (Direttore del palco del Giffoni Festival) e Angelo Saponaro.

Poco prima dell’assegnazione si è svolta la lettura dei saluti da parte del Sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano e la consegna di una targa speciale al Patron e Direttore Artistico del Festival Nicola Delle Donne.

Alla conduzione l’ormai fidatissimo Marco Zingaretti che ha introdotto, oltre agli artisti, i numerosi ospiti d’eccezione come Stefano Borgia – finalista a The Voice Senior ed autore della canzone “Le mamme” di Toto Cutugno insieme a Franco Tortora dal Cantagiro Story del ’72. Ed ancora la presenza speciale della “Little Tony Family” che insieme a Gianluca Giorgini si sono esibiti con il brano “Corazon Loco”.

Tra le “esibizioni speciali” uno spazio emozionante è stato il “Medley di Battisti” eseguito da tutti i cantanti in gara così come l’allegria dei The Fuzzy Dice, band di Teramo dallo stile rock’n’roll anni ’50. Un altro momento di rilievo è stato quella della presentazione del libro su Pino Daniele, “Tutto quello che mi ha dato emozione viene alla luce” (Rai Libri), scritto dal figlio Alessandro, alla presenza in sala della moglie Dorina Giangrande. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Infine uno spazio dedicato al ricordo del noto autore Franco Migliacci, scomparso recentemente con la cantante Alina che ha eseguito un medley dei brani “Una rotonda sul mare” e “Tintarella di Luna”.

I ringraziamenti speciali sono andati al Presidente del Consiglio Comunale Gianluca Ludovici e al Presidente della Pro Loco Daniele Carletti e per l’Accoglienza il Dott. Stefano Giorgilli.

© Riproduzione riservata