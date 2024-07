Capelli, cosa accade veramente se non li lavi per un settimana: l’effetto che non ti aspetteresti mai

Ecco che cosa succede a chi sta un’intera settimana senza mai lavare i capelli: le conseguenze sono inaspettate.

Se provassi a saltare lo shampoo per sette giorni, potresti andare incontro a gravi rischi. Ecco che cosa può accadere nello specifico.

In ballo non c’è solo l’estetica, e qui non si parla di avere la messa in piega perfetta, fatta dal parrucchiere, ma si tratta di prendersi cura della propria igiene personale.

Forse non ti sei mai chiesto a che cosa può portare saltare lo shampoo: scopriamo che cosa si verifica nei soggetti che non lavano i capelli per sette giorni di fila.

Capelli, che cosa succede se non li lavi per una settimana

Hai mai provato a pensare che cosa potrebbe accadere ai tuoi capelli, se trascorressi un’intera settimana senza mai lavarli? Forse la risposta a questa domanda è No. In realtà dipende anche dal tipo di capello hai. Forse, se hai un capello particolarmente secco, potresti non averci mai pensato. Se hai un capello grasso, sarai abituato a fare lo shampoo così spesso, che non ti sarà capitato neppure di porti questa domanda.

In realtà le conseguenze che derivano dal mancato lavaggio dei capelli non sono note a tutti, e in alcuni casi sono gravi. Scopriamo dunque che cosa hanno detto in merito gli esperti tricologici, ovvero gli studiosi che si occupano della cute, e della salute del cuoio capelluto e dei capelli.

Cosa accade se non si fa lo shampoo per sette giorni di fila

A quanto pare, chi non lava con frequenza e costanza i propri capelli rischia dei problemi per la salute, o meglio, per lo stato dell’epidermide. Chi non fa lo shampoo per una settimana intera può andare incontro alla comparsa di funghi e alla seborrea, che si manifesta con una produzione di sebo in eccesso dalle ghiandole che sono proprio sotto l’epidermide del nostro cuoio capelluto.

Lavare i capelli tutti i giorni è altrettanto sconsigliato, perché va a eliminare questo film protettivo prodotto naturalmente della nostra pelle, e il rischio è di seccare i capelli o di stressare eccessivamente la cute. Il motivo è che ogni volta che facciamo lo shampoo, pur scegliendo con cura i prodotti di hairstyling, utilizziamo spesso agenti chimici, anche se in piccole dosi, e utilizziamo il phon quasi sempre ad alta temperatura. Queste cose rovinano i capelli. La strategia giusta è quella di fare lo shampoo ogni tre giorni, così da tutelare la salute, mantenere i capelli puliti e prendersi prendersi cura, in modo adeguato, della propria igiene personale.