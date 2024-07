Proteggere i bambini dal caldo: consigli e riflessioni della psicoanalista Adelia Lucattini

Con l’arrivo dell’estate e l’aumento delle temperature, diventa cruciale adottare misure efficaci per proteggere i bambini dagli effetti nocivi del caldo. Secondo la psicoanalista Adelia Lucattini, Ordinario della Società Psicoanalitica Italiana, i bambini sono particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici. Questa vulnerabilità è accentuata dalla loro minore capacità di regolare la temperatura corporea rispetto agli adulti, aumentando il rischio di disidratazione, colpi di calore e altre patologie legate al caldo.

I bambini e i cambiamenti climatici

“I bambini non sono piccoli adulti. La loro salute è influenzata più direttamente dai cambiamenti climatici”, spiega Adelia Lucattini. Le ondate di caldo estremo rappresentano una minaccia crescente per la salute e il benessere delle giovani generazioni. Recenti studi evidenziano che oltre un miliardo di bambini nel mondo vive in aree con elevato inquinamento atmosferico, e circa 820 milioni sono esposti agli effetti dannosi delle ondate di caldo estremo (Unicef, 2023). Questi dati sottolineano la necessità di prestare particolare attenzione alla salute dei bambini durante i periodi di alte temperature.

Dottoressa Adelia Lucattini

Oltre agli effetti fisici, il caldo intenso e gli eventi meteorologici estremi possono causare stress, ansia e senso di disorientamento nei bambini, che vedono compromesso il loro periodo estivo tanto atteso. Lucattini evidenzia che i cambiamenti climatici possono provocare traumi psicologici significativi nei bambini, con aumento dei livelli di ansia, fobie e stress post-traumatico. Questi traumi, se non trattati adeguatamente, possono persistere nell’inconscio e influenzare negativamente la salute fisica e mentale fino all’età adulta.

Misure di protezione e benessere

Per proteggere i bambini dalle alte temperature, Lucattini consiglia diverse misure pratiche e psicologiche:

Abbigliamento Adeguato: Utilizzare indumenti leggeri e traspiranti. Idratazione: Assicurare un apporto costante di liquidi, preferibilmente acqua e bevande naturali. Limitare l’Esposizione al Sole: Evitare di uscire durante le ore più calde della giornata. Alimentazione Sana: Favorire una dieta ricca di frutta, verdura e spremute naturali. Attività Fisica Moderata: Incoraggiare passeggiate e gite in bici durante le ore più fresche. Sostegno Emotivo: Offrire attenzioni, abbracci, gentilezza e rassicurazioni per promuovere un buon attaccamento e una propensione fiduciosa verso il mondo.