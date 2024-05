Milly Carlucci deve rassegnarsi all’idea: la brutta notizia è arrivata e deve farci i conti

Per Milly Carlucci la sentenza è delle peggiori: è successo di nuovo.

Regina della televisione italiana e conduttrice dello show più longevo di Rai 1, Ballando con le stelle, Milly Carlucci è una delle donne più amate del piccolo schermo. Sempre attenta e puntuale, tiene molto alla sua estetica ed ama avere tutto sotto controllo, anche durante i suoi programmi. Chi lavora con lei, infatti, la descrive come un’incredibile stakanovista, capace di conoscere ogni minimo dettaglio e di gestire anche decine di persone contemporaneamente.

Se da un lato Ballando con le stelle sono più di vent’anni che regala a Milly Carlucci ottime soddisfazioni ed incredibili dati d’ascolto, che non calano mai, dall’altro gli altri programmi a cui pensa a volte non le danno i risultati sperati. Un esempio è Il cantante mascherato, proposto su Rai 1 per alcuni anni proprio in questo periodo ma che non ha mai sfondato, sebbene la massiccia campagna pubblicitaria.

A distanza di un anno, Milly Carlucci sta vivendo una medesima esperienza e si trova a dover accettare un’ennesima sentenza di quel tipo. La situazione non è affatto rosea e sembra non ci sia proprio niente da fare: ecco cosa sta vivendo.

Milly Carlucci, l’ennesima batosta

Dopo la delusione de Il cantante mascherato, Milly Carlucci si è lanciata su un nuovo show ed ha proposto ai vertici Rai L’acchiappatalenti, iniziato venerdì 10 maggio su Rai 1. La giuria è composta da Flavio Insinna, Simona Ventura e Francesco Facchinetti, mentre i cinque talent scout sono Sabrina Salerno, Mara Maionchi, Wanda Nara, Teo Mammuccari e Francesco Paolantoni.

Al pubblico, però, questo nuovo programma non è piaciuto e sui social non si contano le critiche e le richieste di chiusura anticipata. Su X, quello che fino a poco tempo fa era Twitter, si leggono parole molto pesanti: “Programma penoso e ridicolo… non mi capacito di come abbiano potuto dare l’ok a un’oscenità di questo genere“, scrive un utente.

Paura in Rai

Non sono quindi momenti facili per la Rai. Da un lato presto se ne andrà Amadeus, che ha già ufficializzato il suo passaggio al Nove e dall’altro il flop dei programmi nuovi, come quello della Carlucci, fa tremare anche le ultime certezze rimaste. Ciò che si vocifera, infatti, è che presto se ne andrà anche Flavio Insinna, volto del nuovo programma della Carlucci ed ex conduttore de L’Eredità: si vocifera che presto entrerà a far parte della squadra di La 7, dove condurrà un nuovo game show.