Mahmood e la storia d’amore con il famossimo: lui lo conoscete tutti

Dopo tanti rumors, finalmente è venuta a galla la verità sul presunto amore tra il cantante Mahmood e il suo collega famoso.

La notizia è stata per un po’ sulla bocca di tutti, dopo di che non se n’è più parlato, ma i fan dell’artista hanno indagato a fondo, e adesso non vedono l’ora di sapere come stanno davvero le cose.

Mahmood ha dichiarato di non essersi mai innamorato, eppure le sue parole non hanno convinto affatto i fan, che hanno assistito all’episodio avvenuto tra lui e un altro cantante italiano, molto popolare.

Scopriamo che cosa è saltato fuori nelle scorse ore, sulla presunta storia d’amore che sta facendo sognare ad occhi aperti il pubblico appassionato di musica leggera, e di gossip.

Mahmood, il presunto flirt con il collega

È bastato uno sguardo, un gesto fugace, un episodio di pochi secondi a scatenare un rumors, un susseguirsi di ipotesi, conferme, smentite, pareri discordanti e confronti arrivati dai fan e dagli esperti di cronaca rosa. Il tutto è cominciato a partire da febbraio 2024, ovvero da quando Mahmood è apparso assieme a uno dei suoi colleghi in un atteggiamento particolarmente complice, nel corso di una delle puntate del 74esimo Festival di Sanremo.

Così, quando le luci di Rai 1 si sono spente, sui due noti nomi della scena musicale nostrana sono spuntate fuori diverse voci, molte delle quali hanno dato credito a una possibile storia d’amore segreta tra i due artisti italiani. Stiamo parlando, come forse avrete già capito da soli di Marco Mengoni. Ma che cosa c’è di vero dietro il gossip nato dopo l’incontro di Mahmood con il suo collega sul palco del teatro Ariston? Scopriamo che cosa è saltato fuori.

La verità sulla storia d’amore con Marco Mengoni

Mahmood ha partecipato a Sanremo come artista in gara, presentando il brano intitolato Tuta Gold, ed è stato presentato da Marco Mengoni, in qualità di co-conduttore della prima serata della kermesse canora. Prima che Mahmood afferrasse il microfono e cominciasse a cantare, tra i due cantanti c’è stato uno scambio di sguardi molto particolare, una carezza fugace sulla spalla che ha generato molto clamore.

A fare chiarezza sulla vicenda amorosa ci ha pensato Mahmood in persona, il quale in una recente intervista, alla domanda sulla sua situazione sentimentale, fuori dai denti, ha risposto “A 16 o a 18 anni credo di sì, sono stato innamorato. Poi non più.“. Insomma, le parole chiare del cantante hanno fatto capire che non c’è nessuno nel suo cuore, e hanno messo a tacere i rumors, infrangendo il sogno dei fan di vederlo in coppia con Marco Mengoni.