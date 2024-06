Caro bollette, ecco la nuova truffa: ti promettono la luna ma sono tutte menzogne | Se rispondi al telefono sei già rovinato

Attento a questa truffa che vi fa arrivare dei prezzi altissimi in bolletta. È una delle più comuni…

Tra i crimini che stanno prendendo sempre più piede, sfruttando la tecnologia, ci sono le truffe. Spesso è molto difficile non incappare in questi raggiri, a causa dei metodi sempre più sofisticati e credibili che vengono utilizzati.

Infatti, spesso è molto difficile capire quando si tratta di una truffa e quando invece no. Inoltre, questa tipologia di reato è sempre molto creativa e si concretizza in diverse metodologie di raggiro: dalle frodi telefoniche a quelle online, passando per le truffe immobiliari.

Per sfuggire a questi attacchi, la cosa più saggia da fare è restare informati sui possibili raggiri per identificarli immediatamente quando capitano a noi.

Le truffe vengono fatte soprattutto online al danno di povere persone che cadono nel fishing e condividono dati personali. Spesso anche sui social network si può essere truffati attraverso contatti che provano a spillarvi i vostri dati personali.

Truffe al telefono

Anche quelle telefoniche sono molto diffuse, spesso alcune compagnie chiamano presentandosi come una tal azienda o un tale fornitore ma in realtà cercano di farvi fare quello che vogliono. È importante informarsi per potersi proteggere e non cadere vittima di queste persone senza scrupoli.

Un consiglio preliminare è quello di verificare sempre la veridicità di quello che ci dicono ed evitare che queste persone abbiano vostri dati. Infatti, prima di fornire qualsiasi dato è importantissimo informarsi se queste cose sono vere oppure no. Adesso c’è una truffa della bolletta che è poco contrastata ma molto comune.

La truffa della bolletta: state attenti

Una truffa comune è che spesso dei broker di compagnie gas e luce, con la scusa di volervi offrire una diminuzione della bolletta in realtà vi fanno cambiare operatore. Quello che è particolarmente grave è il fatto che queste persone non si annunciano chiaramente e il povero consumatore è indifeso davanti alle richieste dell’operatore.

La verità è che spesso questi call center non rispettano nessuna delle norme esistenti che regolano la trasparenza nella vendita di prodotti e servizi. Loro con l’inganno si fanno passare i dati e il consumatore scopre di aver cambiato le utenze solamente quando gli arriva la bolletta dalla sua nuova compagnia elettrica. Inoltre, non c’è neanche molta trasparenza su quelle che saranno le nuove tariffe applicate e si tratta veramente di una truffa bella e buona. Dunque, quando qualcuno vi chiama state molto attenti e declinate qualsiasi richiesta.