Caterina Balivo rimpiazzata: ecco chi è pronto a ‘farle le scarpe’ | Si tratta di un nome clamoroso

Caterina Balivo conduce per il secondo anno consecutivo ‘La volta buona’, ma a sorpresa la RAI starebbe pensando di sostituirla

Da parecchi anni Caterina Balivo rappresenta una certezza per i palinsesti della RAI. L’ex modella e ora conduttrice napoletana ha garantito in passato e garantisce tutt’ora degli ottimi dati di ascolto.

Ciononostante il suo futuro professionale all’interno della TV di Stato non è mai stato così fortemente a rischio. In base ad alcune indiscrezioni diffuse dal giornalista del rotocalco settimanale ‘Oggi‘, Alberto Dandolo, la showgirl potrebbe a sorpresa perdere il posto.

Di sicuro la fascia oraria del primo pomeriggio di Rai Uno, quella occupata dal talk show da lei condotto, ‘La volta buona‘, potrebbe andare incontro a un vero e proprio avvicendamento, un cambio della guardia fino ad oggi impronosticabile.

Al posto della Balivo potrebbe insediarsi una conduttrice che da qualche tempo sta riscuotendo un significativo successo di pubblico e di critica. Dopo una lunga carriera in Parlamento e in politica, la figura in questione si sta facendo strada alla grande nel mondo dello spettacolo.

Caterina Balivo, l’addio è vicino: deve cedere il posto a una collega in ascesa

È ancora prematuro in realtà per stabilire se a Caterina Balivo sarà tolto lo spazio del primo pomeriggio, ma di certo c’è qualcuno che soffia alle sue spalle e scalpita in attesa di compiere un importante salto di qualità.

Per chi non lo avesse ancora capito, stiamo parlando di Nunzia De Girolamo, ex parlamentare del Popolo delle Libertà e da qualche anno conduttrice del programma ‘Ciao Maschio‘ e di ‘Estate in diretta‘ al fianco di Gianluca Semprini.

Caterina Balivo via? In casa RAI è tempo di riflessioni

In particolare il talk show in onda il sabato in terza serata ha riscosso un grande successo e ora la bella Nunzia punta a farsi spazio all’interno dell’azienda di Viale Mazzini. In realtà i vertici della TV di Stato non sono affatto persuasi di allontanare Caterina Balivo da quella fascia oraria.

Si preannuncia una sorta di derby campano tra quest’ultima e la De Girolamo, una sfida a distanza tutta da vivere. Nei prossimi mesi saranno i dirigenti della RAI a prendere una decisione definitiva in un senso o nell’altro. Verrebbe da dire che ‘comunque vada sarà un successo‘. Il pubblico vuole godersi questa elettrizzante sfida.