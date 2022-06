Casalvieri (Fr) precipita aereo privato in un giardino: padre e figlia in prognosi riservata

Un elicottero privato è precipitato, nel tardo pomeriggio di oggi, schiantandosi nel giardino di una villa a Casalvieri, piccolo comune del sorano, in provincia di Frosinone. Sul velivolo c’erano due persone, padre e figlia che, accortosi dell’avaria e che il velivolo non era più controllabile, hanno preferito gettarsi nel vuoto piuttosto che subire la sorte del mezzo.

Frosinone, aereo fuori controllo: a bordo decidono di farlo precipitare

Entrambi sono rimasti gravemente feriti e soccorsi in codice rosso con elicotteri del 118. Sul posto le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Secondo quanto riporta la Repubblica a bordo c’erano Michele Viscogliosi, 65 anni, e la figlia Elisa, di 37. Entrambi sono stati trasferiti con elisoccorso del 118 all‘ospedale San Camillo di Roma. La prognosi è riservata ma padre e figlia non sarebbero in pericolo di vita.

I carabinieri e i vigili del fuoco hanno hanno recuperato la scatola nera che potrà spiegare cosa ha provocato il guasto.

Immagine di Archivio non legata ai fatti descritti