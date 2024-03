Cave e San Vito Romano, “Un seme per il futuro”: convegni e degustazioni promossi dal Gal

Sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni, associazioni locali e nazionali, enti di ricerca e Università di tutta Italia: convegni e incontri a Cave e San Vito Romano abbinati a itinerari lungo tutta l’area prenestina.

Dal 21 al 23 marzo la promozione del Gal, “Terre di pregio”

Si è svolto nei giorni dal 21 al 23 marzo “Un Seme Per il Futuro”, l’evento conclusivo durante il quale sono stati mostrati i risultati finali dei progetti e delle ricerche attuate dal Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle Del Giovenzano mediante la Strategia di Sviluppo Locale “Terre di Pre.Gio.” nella programmazione 2014/2022.

La manifestazione ha avuto inizio giovedì 21 Marzo al Teatro Comunale “Milco Paravani”di Cave, quando ad aprire i lavori è stato Angelo Lupi, Presidente di GAL “Terre di Pre.Gio.”.

Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste è intervenuto attraverso un video messaggio, mentre erano presenti il deputato on. Angelo Rossi, Giancarlo Righini, assessore al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste della Regione Lazio, il consigliere regionale Flavio Cera.

Nel convegno di apertura il focus è stato sui “Traguardi della Strategia Locale e il valore aggiunto nello sviluppo rurale delle “Terre di Pre.Gio.”, alla presenza di ricercatori e docenti universitari.

La valorizzazione dei prodotti del territorio

Ampio risalto è stato dato anche al Progetto di Ricerca mirato alla valorizzazione di alcuni prodotti tipici locali come il Cacio di Genazzano e della Mosciarella delle Casette di Capranica Prenestina.

Venerdì 22 Marzo è stato dedicato all’esplorazione di due itinerari alla scoperta del territorio e delle sue economie, con visite presso aziende locali del settore agricolo, vinicolo e rurale di San Vito Romano, Olevano Romano, Genazzano e Capranica Prenestina.

Sabato 23 Marzo la conclusione dei lavori al Teatro Comunale “Caesar” di San Vito Romano con la Tavola rotonda “Il GAL come Laboratorio di sviluppo per le Aree Interne e montane” con rappresentanti delle aziende agricole, della ristorazione, dell’accoglienza turistica dei Monti Prenestini, della Valle dell’Aniene e della Valle del Giovenzano.

Il presidente del GAL Terre di Pregio Angelo Lupi si è detto soddisfatto dell’andamento dei lavori: “Era fondamentale creare un tavolo di confronto per operatori di settore, istituzioni e aziende che operano sul territorio e la risposta è stata ampiamente positiva. Questo territorio è in grado di esprimere delle ricchezze e dei prodotti che meritano la massima considerazione. L’evento “Un Seme per il Futuro” vuole essere anche un ponte per il futuro, con la speranza che si possa fare ancora di più e meglio per valorizzare un comprensorio che abbraccia tanti comuni e un bacino d’utenza di 54.000 abitanti”.