Cena gourmet in Costiera Amalfitana: chef stellati e Champagne Krug al Belmond Caruso di Ravello

In Costiera Amalfitana, lì dove la cucina diventa parte del paesaggio e il gusto si fonde con la vista, prende forma un evento che va oltre la semplice esperienza gastronomica. Al Ristorante Belvedere del Belmond Hotel Caruso, due grandi nomi della cucina del Sud Italia si incontrano per una serata unica: Armando Aristarco, executive chef del Caruso, e Roberto Toro, chef Michelin del ristorante Otto Geleng a Taormina. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un appuntamento che celebra non solo l’eccellenza culinaria, ma anche un progetto dal respiro internazionale: Krug in the Kitchen – The Carrot Chapter, firmato Maison Krug Champagne.

Due visioni del Sud a confronto in armonia

L’idea di fondo è semplice quanto raffinata: scegliere un singolo ingrediente, quest’anno la carota, e farne il punto di partenza per un menù ad alta intensità sensoriale. Un’idea che si traduce in piatti sorprendenti, capaci di tenere insieme tradizione e ricerca, territorio e sperimentazione.

Aristarco rappresenta l’anima della Campania gastronomica, fatta di verticalità e memoria, di ingredienti locali valorizzati con cura e visione contemporanea. Roberto Toro, invece, porta in tavola il Sud siciliano, con i suoi contrasti di luce e sapore, la dolcezza antica della carruba, la cremosità decisa dello yogurt di capra, le carote interpretate come trait d’union tra cultura contadina e alta cucina.

Il menù: un viaggio dei sensi, dalla terra al calice

L’evento vedrà alternarsi portate che sono vere e proprie narrazioni gastronomiche. La ventresca di tonno con senape e asteracea firmata Aristarco stupisce per equilibrio e freschezza. Toro risponde con un agnello con yogurt di capra, carota e carruba, che evoca la campagna siciliana, il silenzio assolato delle masserie, la memoria contadina rielaborata con mano moderna. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Non mancheranno passaggi tecnici e creativi come il “Risotto” e le Declinazioni e consistenze di carota, veri esercizi di stile che mai scadono nell’autocompiacimento. Il finale, poi, è un omaggio alla tradizione partenopea: una cialda di sfogliatella con crema all’arancia e caffè, a testimoniare che anche il dolce può essere un atto identitario, e non solo goloso.

Il tutto accompagnato da una selezione di Champagne Krug, pensata per valorizzare ogni singola portata. Un connubio raffinato tra bollicine di prestigio e gastronomia del territorio.

Un’esperienza immersiva per chi cerca l’eccellenza

Questa cena gourmet al Belvedere non sarà solo un momento conviviale, ma un vero e proprio evento di alta cucina in Costiera Amalfitana, capace di attrarre foodies, appassionati di vino e viaggiatori di fascia alta alla ricerca di esperienze culinarie uniche. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

A rendere tutto ancora più speciale sarà l’assenza di competizione: i due chef, entrambi parte della famiglia Belmond, hanno messo il proprio talento al servizio di una visione corale. Non ci sarà ego, ma condivisione. Non provocazione, ma profonda consapevolezza delle proprie radici.

Perché partecipare (o non perdere il prossimo appuntamento)

Serate come questa rappresentano ciò che oggi rende un ristorante molto di più di un luogo dove si mangia. Sono esperienze immersive, dove ogni dettaglio – dal piatto alla selezione musicale, dal calice al racconto dello chef – contribuisce a costruire un momento irripetibile.

E in un mondo dove la cucina rischia di diventare spettacolo o intrattenimento, qui si è scelta la strada della sincerità. Quella che passa per la materia prima, per la storia personale dei cuochi, per un bicchiere di Krug che non accompagna, ma parla, suggerisce, racconta.

Costo del menù: 190 euro a persona, abbinamenti Champagne inclusi

Per info e prenotazioni: 089 8588801

concierge.car@belmond.com

Emilia Filocamo

© Riproduzione riservata