Cerveteri, senza patente forza il posto di blocco: inseguito e arrestato 20 enne

Un giovane di 20 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Cerveteri con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, dopo un inseguimento ad alta velocità che ha messo a rischio la sicurezza nel centro cittadino. L’episodio è avvenuto durante un normale servizio di pattugliamento, quando i militari hanno notato un’automobile con la targa montata al contrario. Alla richiesta di fermarsi, il conducente ha ignorato l’alt e si è dato alla fuga, dando così inizio a un lungo e pericoloso inseguimento per oltre 8 chilometri.

Una fuga rocambolesca

L’uomo, durante la fuga, ha compiuto manovre azzardate nei pressi di alcune scuole, un comportamento che ha esposto al pericolo sia i pedoni sia gli studenti in uscita dagli istituti. L’inseguimento si è concluso solo in via dell’Infernaccio, dove i Carabinieri sono riusciti a bloccare il veicolo e a fermare definitivamente il giovane.

Successivi controlli hanno rivelato che il 20enne, con precedenti penali, non aveva mai conseguito la patente di guida. A questo si è aggiunta una sanzione amministrativa per violazioni al codice della strada, per un totale di circa duemila euro.

Finito ai domiciliari

I Carabinieri, raccolti i gravi indizi di colpevolezza, hanno arrestato il giovane e lo hanno condotto presso il Tribunale di Civitavecchia, dove il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per lui la misura degli arresti domiciliari.