Champions League. Celtic-Lazio 1-2, biancocelesti primi in classifica con l’Atletico Madrid

Al Celtic Park di Glasgow finisce 1 a 2. I padroni di casa vanno subito in vantaggio al 12′ con Furuhashi ma la lazio prima pareggia con vecino al 29′ e fa sua l’intera posta in palio allo scadere nei minuti di recupero con Pedro. Vittoria importantissima per i biancocelesti che si portano al primo posto nel girone a 4 punti insieme all’Atletico Madrid.

Primo Tempo:

Parte bene la squadra di Sarri che tenta subito una sortita offensiva con Felipe Anderson. Brutta entrata su Zaccagni al 6′ che meriterebbe il giallo ma l’arbitro concede solo la punizione.

Gol Celtic al 12′ con Furuhashi su bella azione dei padroni di casa. Difesa della Lazio beffata.

Lazio che cerca di reagire ma senza impensierire gli avversari.

Pareggio della Lazio al 29′ con Vecino che raccoglie una spizzata di testa di Romagnoli su un calcio d’angolo.

Provedel para un tiro ravvicinato di O’ Riley al 37′ e il primo ammonito del match è Rumsas al 47′.

Secondo Tempo:

Parte meglio la Lazio con buone trame che lasciano ben sperare. Le squadre pressano molto ed è difficile fare gioco. Al 51′ Immobile pesca bene Felipe Anderson che spreca una buona chance da ottima posizione.

Un paio di corner per i neroverdi che non portano pericoli alla difesa biancoceleste. Al 57′ Kamada commette un fallo ingenuo e regala una punizione insidiosa agli scozzesi. Tiro di Maeda al 65′ dal limite ma la difesa respinge.

Sarri cambia. Fuori Luis Alberto, Immobile e Felipe Anderson per Guendouzi, Isaksen e Castellanos.

Cresce il Celtic, Romagnoli chiude alla disperata su azione pericolosa in area e poco dopo il Celtic trova il vantaggio con Palma ma l’arbitro annulla per Fuorigioco richiamato dal Var.

Marusic per Lazzari e Pedro per Zaccagni sono le ultime mosse del tecnico toscano.

Nell’ultima occasione della gara è Pedro di testa a trovare la rete che consente ai biancocelesti di sbancare il Celtic Park.

Pagelle:

Provedel (6) Sul gol del vantaggio forse poteva fare meglio ma si disimpegna bene per tutta la gara.

Lazzari (6) Percorre la fascia tante volte ma viene contenuto bene dal suo diretto avversario.

Patric (6,5) Quando è chiamato in causa risponde sempre presente. Buona prestazione.

Romagnoli (6,5) Soffre la velocità degli attaccanti avversari ma una sua sortita offensiva permette alla Lazio di pareggiare.

Hysaj (5,5) Difende bene ma soffre tanto il dinamismo dei neroverdi.

Vecino (7) Buona gara condita da un gol importante. Difende e propone. Forse il migliore in assoluto.

Kamada (5) Fuori dal gioco non incide come dovrebbe. Rimandato!

Luis Alberto (5,5) Cerca di inventare ma non ci riesce. Un giallo per proteste e una sostituzione al 67′ non gli fanno concludere la gara nel migliore dei modi.

Felipe Anderson (5,5) Corre molto ma non è lucido in zona offensiva sprecando un paio di occasioni favorevoli.

Immobile (5,5) Solita generosità ma non gli arrivano palloni giocabili che possano portarlo al tiro. Viene sostituito al 71′.

Zaccagni (6,5) Si danna l’anima sulla sinistra dando più di una apprensione alla difesa scozzese. Bene.

Guendouzi 67′ (6,5) Pressa e combatte. Qualche buona chiusura e un paio di sortite offensive. Suo l'assist del gol vittoria di Pedro.

Isaksen 67′ (5,5) Appare ancora acerbo ma la volontà non gli manca affatto.

Castellanos 71′ (5,5) Ci mette subito grinta e viene ammonito per un tentativo di rovesciata che colpisce un avversario.

Marusic 82′ (SV)

Pedro 84′ (7) Entra e dopo dieci minuti regala i tre punti alla Lazio. Immenso.

Allenatore: Sarri (6) Cambi giusti nel secondo tempo. Cerca di spronare i suoi ed ottiene la vittoria allo scadere con il suo fedelissimo Pedro.

