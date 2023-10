La Roma domina il Servette 4-0, doppietta per Belotti: giallorossi a 6 punti

Bella di notte, la Roma di José Mourinho rifila quattro gol al malcapitato Servette, dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, e finito 1-0 per i giallorossi, in gol il solito Lukaku, la Roma nella ripresa dilaga con una doppietta di Andrea Belotti e gol di Pellegrini. Lo stesso capitano giallorosso era entrato ad inizio ripresa ma costretto al cambio dopo 10 minuti, questa l’unica nota negativa della serata europea dei giallorossi, che ora si ritrovano a 6 punti in due partite, a pari punti con lo Slavia Praga che ha passeggiato sullo Sheriff Tiraspol con un roboante 6-0.

Primo Tempo

Parte subito forte il Servette che dopo 30 secondi spaventa la Roma, indecisione tra Mancini e Cristante, ne approfitta Bedia che calcia fuori. Al 5′ minuto si vede la Roma, Aouar serve Belotti che dalla destra crossa basso al centro, ma nessun compagno è pronto alla deviazione. Al minuto 11 seconda occasione per gli svizzeri che con Stevanovic, calcia dal limite, sfera deviata in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del successivo calcio d’angolo svetta Crivelli, para bene Svilar. Tanto possesso palla per la Roma nei primi venti minuti, ma non riesce a farsi mai veramente pericolosa. Passano in vantaggio i ragazzi di José Mourinho con il solito Romelu Lukaku al 21′, primo errore difensivo del Servette e su un cross di Celik irrompe Big Rom che non colpisce pulito il pallone, ma quel tanto che basta per battere Frick.

Ci prova ancora la Roma con Aouar al 27′ che calcia dal limite dell’area, ma tiro respinto dalla difesa, due minuti dopo, da un calcio di punizione spostato sulla destra, ancora Lukaku ci prova di testa ma palla che finisce alta. Al 32′ si rivede il Servette con una discesa di Tsunemoto sulla destra, fa partire un cross che Svilar è bravo a bloccare, sull’arrivo di Bedia. Al minuto 44 è ancora Celik a scendere sulla fascia destra e servire El Shaarawy che tutto solo all’interno dell’area di rigore calcia alle stelle. Un minuto dopo buona azione della Roma, Belotti sempre dalla destra crossa per Lukaku che da buona posizione calcia a botta sicura ma un difensore avversario devia in calcio d’angolo. Dopo un solo minuto di recupero finisce il primo tempo con i giallorossi in vantaggio per 1-0.

Un sussulto del Servette al 62′, con Kutesa che calcia bene dal limite dell’area, attento Svilar a deviare in calcio d’angolo.

Secondo Tempo

Bastano 30 secondi a Belotti per siglare il raddoppio della Roma, dopo due colpi di testa, di Lukaku prima e Pellegrini dopo il pallone arriva al Gallo che trafigge Frick. Dopo 6 minuti dal suo ingresso Lorenzo Pellegrini, prima serve l’assist per il 2-0 e poi lui stesso sigla il 3-0, servito da un colpo di testa di Celik. Al 54′ si fa pericoloso il Servette con un cross dalla sinistra, Ndicka libera goffamente in calcio d’angolo. Ancora Belotti segna il 4-0, al 60′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la punta giallorossa colpisce di testa e beffa ancora l’estremo difensore svizzero. Ancora la Roma pericolosa con El Shaarawy al 65′ che calcia ma trova il portiere attento a respingere, sul successivo calcio d’angolo è Ndicka a provare con un colpo di testa ancora Frick bravo a bloccare la sfera.

Ora la Roma gioca sul velluto bellissima azione al 67′ con Pagano serve Belotti che a sua volta cerca di servire Karsdorp, ma difesa elvetica che si salva. Al minuto 83 El Shaarawy entra in area e cerca di liberarsi al tiro ma viene chiuso dai difensori avversari. Un minuto dopo cross di Bolla, la difesa giallorossa devia in angolo. All’89 ci prova Zalewski con un bel tiro al volo, il pallone finisce fuori.Dopo tre minuti di recupero la Roma vince 4-0 con un grande inizio di ripresa.

Pagelle

Svilar: 6

Attento nelle rare sortite offensive avversarie, da sicurezza a tutta la difesa, Rui Patricio è avvertito

Mancini: 6

Dopo 30 secondi non si capisce con Cristante, e per poco non viene punito, da quel momento in poi è il solito arcigno difensore, difficile da superare

Cristante: 6

Si piazza al centro della difesa e dopo un’iniziale sbavatura, ci mette tutta la sua esperienza per difendere e dirigere la squadra

Ndicka: 6,5

Partita di normale amministrazione dalla sua parte il Servette non si rende quasi mai pericoloso, prova la via del gol con un bel colpo di testa

Celik: 6,5

Suo l’assist per Lukaku in occasione dell’uno a zero, sempre suo il passaggio per Pellegrini sul 3-0, una spina nel fianco della difesa svizzera

Aouar: 6

Tiene bene la posizione, cerca in qualche occasione il tiro da fuori senza fortuna, non rientra nella ripresa sostituito da Pellegrini

Paredes: 6,5

Si vede poco, pensa più a contenere le avanzate del Servette, nel secondo tempo quando i ritmi calano lui si trova a suo agio e fa girare bene la squadra

Bove: 6

Tanta corsa, a volte messo in mezzo dai centrocampisti avversari, si districa bene combatte e riparte con buon dinamismo

El Shaarawy: 6

Non molto lucido in occasione di una conclusione dall’interno dell’area di rigore, si mette a sinistra ma non riesce giocare come il suo solito, meglio quando entra Zalewski e si sposta come seconda punta

Belotti: 7

Il gallo si mette a disposizione di Lukaku, e lo fa benissimo aprendo gli spazi, nel secondo tempo sigla il raddoppio con un sinistro preciso, poi fa doppietta con un bel colpo di testa

Lukaku: 7

Di nuovo in gol il belga è lui l’uomo in più di questa Roma, lotta fa salire la squadra e fa sempre la scelta giusta, esce dopo 64 minuti

Pellegrini (46′): 7

La sua partita dura dieci minuti, ma fa tutto lui, prima l’assist per Belotti per il 2-0 e poi sigla il 3-0, esce per infortunio

Pagano (58′): 6

Buono il suo ingresso in campo con qualche buona intuizione, si piazza dietro le punte e fa una buona figura

Karsdorp (64′): 6

Entra e si limita a fare il suo compito anche perchè dal suo ingresso la partita era ormai chiusa

Zalewski (64′): 6

Entra quando la partita non ha più niente da dire si mette a sinistra, spinge bene e copre meglio

D’Alessio (77′): s.v.

