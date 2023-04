Che cosa regalare a un nerd per il suo compleanno

Chi ha un amico nerd sa bene quanto sia difficile scegliere il regalo giusto per il suo compleanno. È chiaro che la tentazione è quella di orientarsi verso il comparto tecnologico, ma è altrettanto vero che un nerd che si rispetti con tutta probabilità ha già tutti i gadget, tutte le console e tutti gli accessori per il gaming disponibili sul mercato. C’è bisogno di uno sforzo di inventiva, pertanto, per cercare di stupire il nerd che dovrà ricevere il dono, evitando di comprare un banale dispositivo elettronico o il solito videogioco. Cerchiamo di capire quali sono i regali personalizzati più adatti a un amante della tecnologia.

I controller personalizzati

Si potrebbe per esempio pensare a un gadget come un controller su misura per console. Diverse aziende, in effetti, offrono ai clienti la possibilità di personalizzare i controller in vendita in varie modalità, per esempio con l’aggiunta di colori metallizzati, con l’apposizione di disegni o scritte sulla scocca o semplicemente con l’inserimento di luci intermittenti. È possibile personalizzare il controller per console, inoltre, nei comandi di gioco, magari con l’inserimento del fuoco di scoppio, del colpo del cecchino, della mira automatica o del tasto di fuoco rapido. Un controller di questo tipo è destinato a sorprendere qualunque nerd che lo riceva, e un’altra bella idea può essere quella di optare per una scocca con la sua foto o il suo nome impressi.

Perché scegliere una poltrona gaming

Una delle caratteristiche peculiari dei nerd è quella di passare molto tempo al computer o alla consolle: sulla base di tale constatazione, un esempio di regalo destinato a rivelarsi utile e a riscuotere un significativo apprezzamento è rappresentato dalla sedia da gaming personalizzata. È alquanto particolare il design che contraddistingue le sedie di gaming, che presentano uno schienale ergonomico e alto, con i braccioli imbottiti – così come il poggiatesta – e in molti casi una conformazione sui generis, che le fa apparire non molto diverse da una navicella spaziale.

Le sedie da gaming possono essere personalizzate in tanti modi diversi, per esempio intervenendo sulle tonalità cromatiche della struttura e delle imbottiture, oppure facendo stampare il nome del destinatario del regalo sui braccioli o sullo schienale. L’aggiunta di ulteriori accessori contribuisce a rendere più originali le sedie: si pensi a un porta bibite, essenziale per affrontare le sessioni di gioco più lunghe, o a un plaid pronto a trasformarsi in cuscino, così da garantire il massimo del comfort; senza dimenticare un grande classico come il porta controller.

Gli hard disk e le chiavette USB personalizzate

Le chiavette USB personalizzate economiche sono un’altra proposta interessante per un regalo destinato a una persona che si riconosca nella categoria dei nerd. È vero che con tutta probabilità un esperto di tecnologia possiede già vari dispositivi di archiviazione, ma è altrettanto vero che una pen drive personalizzata è qualcosa di diverso… e poi lo spazio non è mai abbastanza, e una chiavetta in più non può far certo male. Per personalizzarla ci si può rivolgere agli esperti di Gadget365. Gli hard disk esterni, a loro volta, possono essere serigrafati con l’aggiunta di una frase di auguri, di un logo o semplicemente con il nome di chi li riceverà in dono; una ulteriore personalizzazione è costituita dall’inserimento di tasti luminosi.

Le lampade su misura

Concludiamo questa rassegna di regali personalizzati per i nerd citando le lampade su misura: prodotti molto più utili di quel che si potrebbe pensare, soprattutto in considerazione del fatto che molti nerd sono soliti passare lunghe ore di notte davanti alla console o al computer. Visto che stare in una stanza buia con la sola illuminazione dello schermo è un’abitudine sbagliata che può far male agli occhi, ecco che il ricorso a una lampada si dimostra utile per illuminare la scrivania.

Per esempio, hanno molto successo le lampade che evocano i personaggi di Pacman, con alla base una frase o un pensiero per il festeggiato. E perché non scegliere una lampada che proietti il nome del destinatario e riproduca il segnale di Batman? Le lampade, insomma, sono oggetti che si prestano a essere personalizzati in tanti modi diversi, nei materiali così come nei colori e nelle dimensioni.

© Riproduzione riservata