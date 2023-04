Arredamento d’interni: valorizzare l’ufficio grazie a soluzioni di design

Arredare un ufficio richiede di tenere conto delle più attuali esigenze del panorama corporate. Per soddisfare queste necessità al meglio, oggi il design d’interni propone nuovi progetti per gli ambienti di lavoro, in cui funzionalità e comfort si incontrano.

L’ufficio contemporaneo, di conseguenza, favorisce la produttività, senza perdere di vista benessere ed estetica: un concetto che prende vita attraverso gli arredi giusti e realizzando un spazio sempre più attento alle persone.

Ufficio e design: lo spazio ancora protagonista

Al giorno d’oggi, in ufficio è tornata ad assumere un ruolo di primo piano la dimensione personale. L’ufficio moderno pone quindi al centro il lavoratore per migliorare benessere e prestazioni, riscoprendo il valore degli ambienti individuali e ridefinendo gli open space nel loro insieme. Si continua quindi a punta sugli spazi condivisi, a patto che siano circondati da aree riservate, fondamentali per preservare privacy e comfort acustico, a favore di concentrazione e produttività.

Arredo ufficio: ridefinire gli spazi grazie alle porte

Per valorizzazione al meglio spazi, in qualsiasi ambiente di lavoro, è necessario valutare con attenzione una serie di elementi, in fase di scelta.

Senza dubbio, un ruolo importante è quello che giocano i serramenti. Tra i principali protagonisti dell’ufficio contemporaneo è infatti possibile annoverare le porte, in grado di assicurare quel giusto grado di tranquillità sempre più importante in ambito professionale.

Naturalmente, negli ambenti di lavoro è necessario puntare su soluzioni esteticamente impeccabili, selezionando proposte realizzate da realtà specializzate. Ne costituisce un esempio Cocif, azienda di riferimento del settore attiva da oltre 75 anni, che si contraddistingue per un catalogo ricco di modelli, tutti dall’inconfondibile stile Made in Italy.

In più, i migliori modelli di porte design per interni di Cocif sono stati progettati dalle più importanti firme dell’architettura italiana, con assetti armoniosi, anche personalizzabili, che coniugano funzionalità ed estetica.

Arredo ufficio: quando il design passa per la semplicità

Per valorizzare l’ufficio è fondamentale orientarsi verso la semplicità. Le ultime tendenze in fatto di interior design premiano i locali ariosi e minimali, con elementi dalle linee essenziali, senza bordature, cornici o decorazioni, ma soprattutto privi di ciò che è eccessivo o non è funzionale alla fase produttiva.

In parallelo, è necessario non sovraccaricare gli arredi con suppellettili di varia natura: meglio liberare ripiani, pareti e working spacesda ciò che non serve, lasciando spazio ai riconoscimenti e ai device da utilizzare a livello professionale.

Per un arredo semplice e ricercato si può puntare anche sull’inserimento di qualche pezzo di design, avendo cura di scegliere esclusivamente sculture e opere da parete che possano valorizzare efficacemente gli ambienti.

Arredare l’ufficio con il design biofilico

L’attività lavorativa richiede di trascorrere molte ore al chiuso, in ambienti che, per quanto ospitali, non hanno la capacità di stimolare tutte quelle sensazioni fondamentali per il benessere emotivo.

Per creare uno spazio accogliente, che possa garantire il giusto grado di comfort in ogni momento della giornata, può essere utile puntare sul design biofilico, oggi considerato un vero e proprio must per l’ambiente di lavoro moderno.

Secondo questo modello, per arredare l’ufficio è necessario lasciarsi ispirare dalla natura, prendendo in prestito tutti quegli elementi che aiutano a riconnettersi con il mondo circostante.

Spazio dunque al legno, alla pietra e alla luce naturale, prevedendo l’inserimento di piante da interno o di veri e propri giardini verticali. Il risultato è un ufficio ricco di elementi naturali, che aiutano a migliorare l’umore, creando un senso di immediato benessere, che si riflette sia sui lavoratori sia sui clienti.

Per ottenere un ufficio esteticamente gradevole è necessario dunque selezionare proposte d’arredo che contribuiscono ad alimentare la qualità estetica. Proposte che uniscano comfort e funzionalità, per mettere al centro del progetto sempre l’individuo.

Naturalmente, un ufficio bello ed efficiente ha la capacità di influenzare anche il modo in cui il brand viene percepito, creando valore per tutti gli astanti e di riflesso per l’azienda stessa.

