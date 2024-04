Che Dio Ci Aiuti 8, per i telespettatori è una pugnalata al petto: chi dice addio per sempre

Un personaggio ci costringerà a un addio doloroso: chi abbandona Che Dio Ci Aiuti.

Serie televisiva italiana trasmessa su Rai 1 a partire dal 2011, Che Dio Ci Aiuti racconta le avventure di suor Angela, interpretata magistralmente da Elena Sofia Ricci. Ex galeotta che ha cambiato vita, oggi dimora nel Convento degli Angeli di Modena che, a causa di ristrettezze economiche, decide di convertire in un convitto per ragazze.

Entrano quindi nella trama le diverse ospiti del Convento tra cui Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi o Monica, interpretata da Diana Del Bufalo. Le ragazze legano tra di loro e la serie tv prosegue tra avventure amorose, difficoltà quotidiane da risolvere, soprattutto legati a misteri e problemi che Suor Angela si trova a risolvere.

Tra pochissime settimane dovrebbe iniziare l’attesissima ottava stagione di Che Dio Ci Aiuti che, se andasse bene come la settima, arriverebbe a toccare picchi di share del 28%. C’è però un personaggio che potrebbe dirgli per sempre addio: ecco chi è, i telespettatori sono già in lutto.

Che Dio Ci Aiuti, lui non ci sarà

L’attore al quale i fan del Convento degli Angeli dovranno dire per sempre addio è Pierpaolo Spollon che, nella serie tv, interpreta il medico Emiliano Stiffi. Diventato il nuovo protagonista maschile dopo la precedente uscita di scena di Nico, interpretato da Gianmarco Saurino, quest’anno sembra che la serie tv perderà anche lui: il suo personaggio, infatti, ha esaurito la sua narrazione.

L’attore è poi impegnato su altri fronti: continua il suo impegno con DOC, la fortunatissima serie tv con Luca Argentero che gli ha regalato ancora più popolarità di quanta già ne godesse. Parallelamente, poi, sta girando l’Italia con il suo spettacolo teatrale “Quel che provo dir non so”, che lo vede per la prima volta sul palco come protagonista a teatro.

Come proseguirà Che Dio Ci Aiuti

La nuova stagione di Che Dio Ci Aiuti si concentrerà molto probabilmente sul percorso da novizia di Azzurra che, dopo una vita di eccessi e di sregolatezza, nonché di dolore per la perdita del marito Guido e del figlioletto Davide, ha capito che la sua vita è a fianco del signore, come suora.

Già nella scorsa stagione, infatti, si è visto un po’ il passaggio di consegna tra Suor Angela e lei, sia metaforicamente che concretamente: Elena Sofia Ricci, infatti, sta lasciando sempre più spazio a Francesca Chillemi, che sta diventando la vera protagonista.