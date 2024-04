Giorgia Meloni disperata: proprio lui vuole lasciarla | Sta facendo di tutto per non farselo portare via

Per Giorgia Meloni è appena arrivata un’altra brutta notizia: un ennesimo abbandono dopo quello di Andrea Giambruno.

Il Presidente del Consiglio non si è trattenuto. Ecco che cosa è successo e qual è stata la sua imminente reazione per convincerlo a cambiare idea.

Dopo la doccia fredda della decisione dei giorni scorsi che riguarda il più amato dei protagonisti Rai, e il personaggio che ha fatto schizzare alle stelle lo share delle trasmissioni della rete ammiraglia, non sono ancora finiti i guai per la premier.

A quanto pare la Premier dovrà affrontare un altro durissimo colpo, è di poche ore fa infatti l’annuncio dell’addio straziante, che arriva proprio dal personaggio più amato della RAI.

Giorgia Meloni, arriva l’addio di un altro volto importante della Rai

Negli ultimi giorni si è parlato tantissimo della decisione di Amadeus di abbandonare la RAI, per incominciare una nuova avventura televisiva presso la Nove, il canale di Discovery che ha già accolto Fabio Fazio dopo la scelta del conduttore di lasciare le reti del servizio pubblico nazionale, ora al timone di Che tempo che fa.

A pochi giorni dall’annuncio ufficiale della scelta drastica di Amadeus, è arrivata un’altra brutta notizia che riguarda un altro dei volti più amati delle reti Rai. Scopriamo che cosa è successo, e come ha reagito Giorgia Meloni, per la quale la news è stata una vera doccia fredda.

La reazione inaspettata della Premier per la scelta di Fiorello

Dopo la svolta professionale di Amadeus, si vocifera che anche Fiorello sia pronto a progetti nuovi, e molti ritengono che voglia seguire il suo collega e amico alla Nove, ma Rosario ha fatto sapere che non è così. Intanto però potrebbe comunque coltivare nuove collaborazioni, lontano dalla Rai. Per adesso quel che è certo è che Fiorello si prenderà una pausa dal piccolo schermo, perché il 10 maggio 2024 la seconda edizione di Viva Ra1 finirà, e non si sa ancora se il fortunato morning show vedrà o meno una terza edizione, ma non è tardata ad arrivare la reazione di Giorgia Meloni, preoccupata dal concretizzarsi di questa possibilità.

A Giorgia Meloni non ha fatto piacere apprendere la notizia che Fiorello ha, probabilmente, intenzione di abbandonare mamma Rai, seguendo la decisione appena presa dal collega Amadeus, e pare che abbia contattato l’azienda per convincerlo in tutti i modi a restare. Chissà che decisione prenderà il conduttore, intanto se dovesse andare via Giorgia Meloni dovrà rinunciare a circa il 20% di share, cioè circa l’1% del pubblico.