Luciana Littizzetto, chi è il nuovo compagno della sua vita: finalmente c’è tutta la verità

Se la amate a Che Tempo Che Fa, non potete non saperlo: con chi sta Luciana Littizzetto.

Classe 1964, Luciana Littizzetto è una comica torinese che, nel corso della sua carriera, ha svolto anche altre professioni come quella di conduttrice, attrice e attrice, nonché scrittrice di romanzi seri o comici. Nata in una famiglia semplice, che gestiva una latteria nel quartiere di San Donato, si è diplomata in pianoforte al Conservatorio G. Verdi di Torino ed ha poi iniziato a lavorare come insegnante di musica alle scuole medie.

Parallelamente a questo primo lavoro si laurea in materie letterarie nel 1990 e, dopo questo importante titolo, frequenta la scuola di recitazione diretta da Arnoldo Foà, dove concepisce i suoi primi spettacoli di cabaret. Inizia quindi a lavorare in questo ambito e, dagli anni Novanta, riesce a dedicarsi totalmente alla carriera attoriale e comica.

Proprio in quegli anni, poi, Luciana Littizzetto incontra quello che sarebbe stato il suo più grande amore. Nel 1997 si fidanza infatti con Davide Graziano, ex batterista degli Africa Unite. Con lui prende in affido due bambini, che poi adotta al 100% ma, a dicembre 2018, il loro amore finisce. Ecco quindi con chi sta oggi la comica torinese.

Con chi sta Luciana Littizzetto

I vent’anni vissuti a fianco di Davide Graziano hanno permesso a Luciana Littizzetto di conoscere il vero amore e, nonostante poi questa relazione sia finita, le ha permesso di prendere prima in affido e poi in adozione quelli che ad oggi sono i suoi due più grandi amori, Jordan e Vanessa. Sebbene oggi i due figli siano grandi, di fatto le hanno permesso di diventare mamma e di vivere un’esperienza unica.

Dopo la fine dell’amore con Davide, però, sembra che Luciana Littizzetto non abbia più trovato una persona con cui vivere quei sentimenti così intensi e profondi e, quindi, oggi sembrerebbe essere single e libera da ogni vincolo.

La nuova vita da single

Per Luciana Littizzetto, comunque, la vita è molto piena anche senza un compagno. L’impegno con Che Tempo Che Fa, che quest’anno è sbarcato sul Nove, è consistente e anche la sua vita da mamma le richiede tempo e impegno quotidiano! Chissà, però, se prima o poi vorrà di nuovo avere qualcuno al suo fianco…