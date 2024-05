‘Chiudiamo anche il tuo programma’: Antonella Clerici pronta a lasciare | Palinsesto Rai completamente stravolto

Tutti i fan che da sempre seguono i programmi di Antonella Clerici ora resteranno inevitabilmente con l’amaro in bocca.

Dopo un lungo percorso di successo, adesso pare proprio che sia arrivato il momento di dire addio all’amato e super seguito programma tv: è arrivata la triste notizie sulla trasmissione di mamma Rai.

Il palinsesto Rai dovrà dare spazio a qualcosa di diverso nei prossimi mesi, per questo la presentatrice ha preso in mano la situazione in prima persona. Scopriamo di che cosa si tratta.

Una doccia fredda nelle scorse ore ha gelato Antonella Clerici e la sua affezionata e nutrita fanbase di telespettatori. In pochi si sarebbero aspettati un annuncio del genere: ecco che cosa è successo.

Antonella Clerici, la chiusura dell’amato programma tv

Antonella Clerici è uno dei personaggi femminili che hanno letteralmente conquistato il pubblico che segue i contenuti del piccolo schermo italiano. Con il suo stile di conduzione garbato ma divertente al tempo stesso, con la bravura di presentatrice attenta e meticolosa, e con l’indiscutibile verve , Antonella Clerici si è ritagliata uno spazio speciale nel cuore dei telespettatori di mamma Rai.

Il suo personaggio rassicurante e il suo talento per le telecamere sono da sempre stati sfruttati dagli autori tv dell’azienda del servizio pubblico nazionale per programmi a sfondo culinario. A partire dalla messa in onda di La prova del cuoco, Mezzogiorno di Cuoco fino a È sempre mezzogiorno, la conduttrice è riuscita a far vivere un format capace di appassionare tutti. Grandi e piccini sono catturati dalle preparazioni di ricette semplici e complesse da provare a riprodurre nella propria cucina. Adesso però il triste momento è arrivato. Scopriamo che cosa sta accadendo.

L’annuncio dato al pubblico Rai

A dare la brutta notizia al pubblico che segue le trasmissioni Rai ci ha pensato lei stessa. Nel corso di una delle ultime puntate di È sempre mezzogiorno infatti, Antonella Clerici ha cominciato a salutare tutti i fan e i suoi telespettatori, e ha annunciato che la fine del seguitissimo tv show di cucina è ormai vicina.

Per fortuna non si tratta di una chiusura definitiva. Il programma tornerà, come di consueto, dopo la lunga pausa estiva che metterà in stand by la maggior parte dei programmi Rai. Per adesso non si conosce ancora con esattezza la data della prima puntata del programma a sfondo culinario condotto da Antonella Clerici nella stagione televisiva 2024 – 2025, ma quel è che certo è che adesso è giunto il momento dei saluti: la presentatrice ha dovuto dare il suo arrivederci a tutti i seguaci.