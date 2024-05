Fedez, per il rapper è notte fonda: ‘Momento delicatissimo’ | L’ultima notizia è allarmante

Non c’è pace per Fedez: dopo la lite con Cristiano Iovino, ecco che cosa è successo stavolta al celebre cantante rap.

Gli autori tv gli hanno voltato le spalle dopo i recenti avvenimenti che lo hanno visto, per l’ennesima volta, protagonista delle prime pagine dei giornali di cronaca e di gossip.

La denuncia del Codacons, la lite con Luis Sal per il podcast Muschio Selvaggio, che è stato costretto ad abbandonare, sembrano solo l’inizio di un capitolo buio nella vita del celebre rapper.

Nelle scorse ore è venuta a galla la notizia più inaspettata di tutte. Scopriamo perché il cantante rap sta attraversando un altro momento complicato, dopo la malattia, la depressione, l’annuncio del divorzio da chiara Ferragni e tutte le altre sventure vissute negli ultimi due anni.

Fedez, l’ennesima doccia fredda per il rapper

Con l’annuncio del divorzio da Chiara Ferragni, la lite con Luis Sal, i recenti tafferugli con Cristiano Iovino, e tutte le altre vicende personali del rapper degli ultimi tempi, possiamo di certo immaginare che Fedez si sia fatto diversi nemici.

A chiudergli la porta in faccia questa volta sarebbero stati gli autori tv di mamma Rai. Ebbene sì, se è vero che proprio in uno dei salotti tv dell’emittente del servizio pubblico, poco più di un mese fa il cantante aveva trovato spazio per raccontare le sue vicende personali grazie all’ospitata a Belve, è altrettanto vero che dopo l’intervista rilasciata a Francesca Fagnani, i vertici di Rai 2 hanno deciso che non sono più disposti a dare visibilità a Fedez. Scopriamo per quale motivo, e, soprattutto, che cosa è successo nelle scorse ore.

La Rai volta le spalle al popolare cantante rap?

Nella serata di lunedì 20 maggio Alessandro Cattelan darà inizio alla sua nuova avventura firmata Rai, e si troverà al timone del nuovo programma dal titolo Da vicino nessuno è normale. Sono stati già annunciati alcuni dei nomi noti pronti ad essere intervistati nel suo salotto tv, e, a quanto pare, stando alle indiscrezioni tra questi ci sarebbe dovuto essere anche quello di Fedez. In un primo momento tuttavia, si è parlato di ospitata saltata.

Come ha riportato Davide Maggio nel suo sito web DavideMaggio.it, il rapper non sarebbe più uno dei personaggi che vedremo nel salotto di Cattelan. Per ora non si conosce la ragione precisa per la quale i vertici Rai avrebbero preso una decisione così drastica, ma il giornalista, esperto del mondo dello spettacolo e del piccolo schermo italiano, ha scritto a chiare lettere: “E’ saltata l’ospitata di Fedez a Da Vicino Nessuno è Normale”. Nelle ore successive però, tale notizia è stata smentita e sembra che il marito di Chiara Ferragni parteciperà alla puntata.