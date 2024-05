Addio caffè, ora al mattino devi bere solo questo: oltre energia brucia anche i grassi | Provare per credere

Preparati a dire addio per sempre al caffè al mattino: con questa alternativa dimenticherai la tua bevanda preferita.

A chi non rinuncia mai a un espresso bollente appena sveglio sembrerà impossibile, eppure c’è un valido sostituto del caffè, da assaporare ogni giorno.

Non si tratta solo di aroma e di gusto, qui c’è in ballo anche la linea, la forma fisica e, soprattutto la salute. Scopri con che cosa sostituire il tuo caffè per evitare di assumere massicce dosi di caffeina, avere una flora batterica più forte e sana, non sentire più la stanchezza fisica e bruciare calorie.

Riempi la tua tazzina con una calda bevanda, healty e buona, che ti permette di bruciare molti più grassi. Quando l’avrai provata non vorrai mai più farne a meno.

Caffè, con quale bevanda sostituirlo

Il caffè è una delle bevande calde più amate e consumate al mondo. Si stima che il consumo di caffè quotidiano, globale, arrivi a circa 3 miliardi di tazze bevute. In altre parole, potremmo dire che nessuno, o quasi, rinuncia al piacere di un caffè, soprattutto al mattino. Cominciare la giornata con l’aroma del caffè espresso italiano è di certo un piacere per il palato e per l’olfatto, come pure assaporare la propria tazza di caffè americano, magari take away, è una coccola alla quale non farebbe a meno, per nessuno motivo al momento, almeno metà della popolazione d’oltreoceano.

Il caffè però contiene massicce dosi di caffeina e, se consumato, in quantità eccessiva porta a palpitazioni, tachicardia, insonnia. Insomma, si può provare ad assaggiare delle bevande alternative, ugualmente buone ma più salutari. Alcune sono davvero ottime alleate nella perdita di peso corporeo, vediamo di quali si tratta.

Le tre valide alternative

Esistono almeno tre diverse alternative valide rispetto al caffè, vediamo quali sono:

la Yerba Mate, ha proprietà termogeniche, ovvero quelle qualità che spesso gli sportivi sfruttano per accelerare il consumo di energia, e dunque di calorie, bruciate dal corpo per produrre calore. Questa particolare bevanda aiuta a non sentire la fatica, e si può consumare tre volte al giorno senza controindicazioni.

La seconda alternativa al caffè è un energizzante naturale, che forse tanti avranno già assaggiato, il guaranà.

La terza alternativa al tradizionale caffè è il caffè di cicoria, che aiuta anche ad equilibrare la flora intestinale.

Tutte e tre sono prive di caffeina e il loro consumo è semplice, perché si preparano esattamente come si fa con una tazza di the, cioè con infusione, o come si fa con il caffè solubile, ovvero semplicemente aggiungendone un cucchiaino a una tazza d’acqua calda.