Club Lazio Marino, una serata piena di emozioni per una rimpatriata tra amici tifosi

Il Club Lazio Marino nasce nel 1986, non è mai stato uno dei tanti circoli dove si giocava a carte o ai videogiochi: tutta la settimana l’unico pensiero dei tifosi, era fare qualsiasi cosa pur di stare vicino alla Lazio. Tutte le domeniche organizzavano un pullman per seguire la loro squadra del cuore.

Un affetto impareggiabile per la loro Lazio

Un anno il Presidente Sandro Silvestri, vinse un abbonamento per la Tribuna Monte Mario per aver realizzato il maggior numero di abbonamenti, ma lui, persona dal cuore d’oro, rinunciò al premio in cambio della disponibilità di un pullman a favore dei bambini di una scuola elementare e a favore di alcuni ragazzi con problemi psichici, da portare allo stadio.

Purtroppo dopo vent’anni il Club decise di cessare ogni attività, in conseguenza della tecnologia avanzata e il cambio generazionale. Ma nonostante questo gli Amici del Club Lazio di Marino sono rimasti sempre in contatto, continuando a vedersi per andare allo stadio. Così dopo 38 anni dalla nascita del Club, Sandro ha pensato a una rimpatriata e, complice la grande collaborazione di Adriano Paoletti, laziale dalla nascita e fondatore del gruppo Goodfellas Lazio, insieme hanno smosso il popolo biancoceleste e in 15 giorni sono riusciti a organizzare una serata indimenticabile, dovendo addirittura restringere l’evento a pochi intimi, solo 150.

Olimpia, l’aquila simbolo della squadra biancoceleste

Alla cena era presente uno dei simboli della Lazio, Juan Bernabè con la sua inseparabile Olimpia. Con la loro immensa disponibilità, Juan e Olimpia hanno reso felici grandi e piccini per una foto ricordo e vari racconti, oltre ad aver interpretato uno degli inni più amati dalla tifoseria. Ospiti d’eccellenza erano anche Francesco Scarcelli, autore dell’inno “Non mollare mai”, che ha guidato i tifosi in un viaggio musicale, intonando le canzoni più significative della storia della squadra, e Gianluca Cocola, che ha arricchito la serata grazie alle sue imitazioni.

Nel corso della serata, con l’aiuto di due grandi giornalisti laziali Alessandro Vittori e Mirko Borghesi, un omaggio speciale è stato dedicato a Maurizio Sarri, a sottolineare quanto rimanga forte l’affetto che lega ancora l’ex allenatore alla tifoseria. Un meritato e sentito grazie va a Sandro Silvestri e Adriano Paoletti che hanno reso possibile tutto questo, Forza Lazio.

Vanessa Putzu