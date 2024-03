I romani vanno matti per i Giochi di Strada

In una via dei Fori Imperiali gremita di romani e turisti che hanno approfittato della domenica ecologica per passare una giornata all’aria aperta, grandi e piccini hanno potuto riscoprire i Giochi di Strada, grazie all’ evento organizzato dall APS Rigeneriamoci e curato da Dora Cirulli.

La manifestazione vincitrice dell’avviso pubblico “Raccolta di proposte progettuali per la realizzazione di eventi, manifestazioni e progetti di interesse per l’Amministrazione Capitolina” promosso da Roma Capitale in collaborazione Zetema Progetto Cultura, ha fatto registrare numeri da record e una partecipazione senza precedenti, in uno scenario unico al mondo.

Antichi giochi in legno

Il tiro alla fune, la campana, il tiro al barattolo, i giochi da tavolo e a terra, la corsa con le uova, i quattro cantoni, in un clima gioioso e coinvolgente sin dalle prime ore del mattino sino ad oltre le 17:00, hanno regalato emozioni e divertimento a tutti i partecipanti.

“Abbiamo vissuto una giornata davvero speciale – sottolinea Dora Cirulli – in una location meravigliosa, replicando il successo di alcuni anni fa. Abbiamo voluto dimostrare che tutti possono divertirsi come riuscivano a fare i nostri nonni, scoprendo sensazioni ed emozioni del passato ma oggi più che mai capaci di aggregare giovani e meno giovani. Questa è la nostra filosofia che vogliamo riproporre in altri luoghi suggestivi della città e anche fuori dai confini di Roma “.