Codice della strada, 1749€ di multa se ti fermano così | Tutta colpa della tua patente: nessuna pietà al posto di blocco

Attento alla multa, se ti fermano così dovrai versare tantissimi soldi

Negli ultimi mesi, un tema di cui si è parlato molto è quello del nuovo Codice della Strada. Per avvicinare le regole previste e le reali situazioni in cui ci si può trovare quando si guida, infatti, il legislatore ha deciso di rinnovare alcune norme, così da renderle più attuali e puntuali rispetto alle esigenze di oggi.

Un esempio è l’inasprimento delle sanzioni per chi viene beccato alla guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Dall’altro lato, però, alcune multe sono state alleggerite come, ad esempio, quelle relative ad eccessi di velocità registrati dagli autovelox.

Se infatti se ne prende più di una e sono tutte relative al tempo di un’ora e al medesimo tratto di strada, quindi al medesimo autovelox, si dovrà pagare solo la più alta maggiorata di una determinata percentuale. Oggi, però, parliamo di un’altra situazione: ecco a cosa si deve prestare attenzione.

Attento a questo controllo, rischi la multa

Se ci si mette alla guida di un qualsiasi mezzo di trasporto, è necessario possedere la patente ad esso relativa. Per guidare l’automobile, ad esempio, serve la B, che è quella che normalmente prendono tutti non appena compiono i 18 anni. Anche quando la si ottiene, però, ci sono dei limiti da rispettare e delle scadenze da tenere bene a mente come, ad esempio, quella relativa alla sua validità. Ad oggi, infatti, tutte le patenti valgono 10 anni entro i cinquant’anni ma, se si viene beccati alla guida con una licenza scaduta, si rischia una sanzione amministrativa di 155 euro.

Ancora più grave, però, è la guida con patente falsa. Sebbene sembri assurdo, infatti, ci sono delle associazioni e delle false scuole guida che, a fronte del versamento di una buona somma di denaro, erogano patenti finte ma esteticamente uguali in tutto e per tutto a quelle che si ottengono con l’esame teorico e pratico.

Patente falsa, le conseguenze

Per quanto il documento finto possa sembrare in tutto e per tutto uguale a quello vero, di fatto un appartenente alle Forze dell’Ordine si accorge molto in fretta della fregatura e gli basta un controllo per verificare i suoi dubbi.

Nel caso di patente falsa si rischia la reclusione da 1 a 5 anni ed una multa che va da un minimo di 209 euro a un massimo di 1749 euro.