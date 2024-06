Pensionati, dall’INPS una bella notizia | 1400€ nelle tasche degli italiani: manda la richiesta immediatamente

Finalmente è arrivata la notizia che tutti i pensionati stavano aspettando: niente più sacrifici grazie a questa novità.

Se sei un cittadino italiano in pensione, non lasciarti scappare la possibilità di ricevere subito i soldi sul tuo conto corrente.

Ora, grazie alla nuova misura adottata dal Governo, i pensionati possono ricevere fino a 1.400 euro per andare in vacanza: è questo l’annuncio migliore prima dell’inizio della bella stagione.

Buone nuove dall’INPS: sta per essere erogato l’attesissimo Bonus valido fino alla fine del 2024. Scopri chi saranno i fortunati beneficiari, verifica se sei tra questi, e come fare a farne richiesta.

Pensionati, la buona notizia arrivata direttamente dall’INPS

Il Governo italiano ha intenzione di provare a favorire il turismo interno, e per questa ragione ha messo a disposizione di alcune categorie di pensionati italiani, una nuova agevolazione che riguarda le vacanze, i servizi turistici e i pernottamenti in hotel e residence.

Dunque ora, dopo tante cattive notizie, è arrivata anche una bella novità, e riguarda parecchi cittadini italiani, ex lavoratori che ora sono in pensione. Grazie alla nuova misura adottata dal Governo infatti, si potrà richiedere un bonus speciale che consente di ottenere fino a 1.400 euro. Scopriamo in che cosa consiste la nuova indennità e chi può farne richiesta.

Bonus vacanze 2024

Il nuovo incentivo dello Stato è il Bonus vacanze 2024, e a beneficiarne saranno i pensionati, i loro coniugi e i figli con disabilità grave secondo la Legge 104 del 1992, o invalidità civile al 100% con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, che vivono con loro. L’importo erogato andrà da 800 euro fino a 1.400 euro e dovrà corrispondere a un’unica soluzione di spesa. Il Bonus infatti, sarà corrisposto in forma di rimborso su spese fatte presso strutture ricettive presenti sul territorio italiano, fino alla fine dell’anno 2024.

Chi presenta un reddito fino a 8.000 euro può ricevere il 100 per cento della detrazione della spesa affrontata. Chi guadagna oltre 72.000 euro all’anno, invece riceverà il rimborso del 60 per cento dell’importo. La domanda va inoltrata in via telematica, attraverso l’applicazione mobile App IO, ovvero l’app dei servizi pubblici. Per provare a diventare beneficiari del nuovo Bonus vacanze 2024 occorre avere l’ identità digitale, e dunque essere in possesso di SPID, o di CIE 3.0, ovvero la Carta d’Identità Elettronica. Sono escluse dal bonus le prenotazioni fatte tramite portali web, tra i quali ad esempio rientrano Booking e Airbnb. Entra subito nella tua area personale e verifica se puoi far le vacanze gratis con l’aiuto dello Stato italiano.