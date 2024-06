Colpo di scena, arriva Pino Insegno e il collega ‘si ritira’ | L’incredibile annuncio è appena arrivato

Pino Insegno ha fatto le scarpe al collega: ecco chi andrà a casa per lasciare spazio al famoso comico italiano.

Il conduttore più amato di Mediaset non verrà riconfermato: scopriamo che cosa sta accadendo e le novità che stravolgeranno il palinsesto televisivo italiano.

A quanto pare, in base alle indiscrezioni trapelate tra i bene informati, si da sin da ora che il tv show Reazione a Catena, tornerà in onda sulla reta ammiraglia della Rai a partire dal prossimo lunedì.

Il programma dal 3 giugno sotto la nuova guida di Pino Insegno, ma qualcun altro intanto andrà via. Vediamo qual è stato l’annuncio delle scorse ore che ha lasciato l’amaro in bocca ai fan.

Pino Insegno arriva su Rai 1

Dopo la programmazione del tv show Il Mercante in Fiera, che non ha portato a mamma Rai i risultati sperati, il conduttore e comico Pino Insegno tornerà in tv, su Rai 1. Questa volta sarà al timone del quiz game Reazione a Catena. Dunque nella fascia oraria che è stata fino a oggi occupata dal conduttore Marco Liorni per il programma L’Eredità vedremo Pino Insegno, a partire da lunedì 3 giugno.

Pino Insegno, nella sua nuova avventura televisiva, sarà avvantaggiato dall’uscita di scena di un altro volto noto e amatissimo del piccolo schermo italiano, che molto probabilmente farà guadagnare punti alla tv di Stato nell’eterna battaglia contro Mediaset. Scopriamo di chi si tratta.

Cancellato il programma di Gerry Scotti

Quest’anno Mediaset ha voluto riportare in auge un programma che ha fatto la storia del piccolo schermo italiano e che per anni è stato nelle mani del compianto Mike Buongiorno, icona della tv nostrana, e personaggio amatissimo da intere generazioni di telespettatori. Stiamo parlando di La Ruota della Fortuna. Dopo qualche puntata del nuovo La Ruota della Fortuna però è stato chiaro a tutti che la trasmissione, affidata alla conduzione di Gerry Scotti, non avrebbe avuto vita lunga.

Ora è stato confermato che il programma chiuderà i battenti. Domenica 1 giugno ci sarà l’appuntamento conclusivo con Gerry Scotti e, a partire da lunedì 3 giugno il palinsesto sarà occupato da le repliche di Caduta Libera. Dunque questa chiusura, forse anticipata, di La Ruota della Fortuna, e la relativa coincidenza cronologica dei due eventi televisivi, giocherà a favore di Pino Insegno e del suo nuovo Reazione a catena, che, come si legge sulle pagine di Tv, sorrisi, e canzoni, è felice di fare ritorno a casa, dal momento che aveva già condotto il programma dal 2010 al 2013.