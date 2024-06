Se vai via anche tu chiudiamo i battenti | La Rai adesso trema: il super conduttore abbandona la nave

Dopo l’addio di Amadeus arriva un’altra doccia fredda per i vertici Rai: ecco che cosa è successo nelle scorse ore.

La tv di Stato ben presto potrebbe perdere un altro pezzo da novanta e questa volta, a quanto pare, ai piani alti dell’azienda di Viale Mazzini si è deciso di non starsene con le mani in mano.

Il famoso volto di Rai2, mattatore che ha conquistato intere generazioni di telespettatori, ha fatto un annuncio che rappresenta un’amara notizia per Mamma Rai. Scopriamo di che cosa si tratta.

La news che fa tremare i vertici dell’Azienda Pubblica Televisiva, è arrivata di buon mattino, gettando nello scompiglio, oltre che il pubblico, anche tutti gli autori tv, che ora devono fare i conti con l’urgente ricerca di un sostituto del famoso presentatore. Ecco che cosa sta accadendo.

Rai, l’addio inaspettato del noto volto televisivo

Dopo gli scioperi dei giornalisti, e le asprissime polemiche contro il governo Meloni, altri episodi negativi hanno coinvolto l’emittente del servizio pubblico. Come avrete saputo infatti, l’amato direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo ha deciso di passare a Discovery e lavorerà su il Nove. In seguito all’annuncio dell’addio di Amadeus, che ha deciso di abbandonare l’azienda di Viale Mazzini, dopo una lunga collaborazione professionale ricca di successi, i guai non sembrano finiti per l’Azienda Pubblica Televisiva. A quanto pare, mamma Rai dovrà fare a meno anche di un altro famoso personaggio della tv di Stato.

A dare il triste annuncio è stato il mattatore siciliano che è al timone del morning show mattutino della seconda delle reti Rai, che, nel corso della puntata conclusiva di questa stagione tv, ha detto a chiare lettere al pubblico: “Ci vediamo alla prossima idea!”.

L’annuncio di Fiorello su Viva Rai2

Ad annunciare il suo addio è stato Rosario Fiorello durante l’ultimo appuntamento di Viva Rai2 della stagione. Stando alle indiscrezioni diffuse su Bubinoblog.it però i vertici Rai avrebbero già pensato ad un sostituto, e pare che potrebbe essere Andrea Perrone, il quale forse, assieme ad altri comici, potrebbe diventare il protagonista di un programma nuovo, una sorta di edicola itinerante.

Insomma, per ora quel che è certo è che all’appuntamento mattutino con Viva Rai2 Fiorello non sarà più presente, e che forse al suo posto avremo un altro tipo di contenuto che dovrà colmare il vuoto lasciato dal morning show di successo che per ben due anni di fila ha accompagnato il risveglio di tantissimi telespettatori italiani.