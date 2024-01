Con “Cocktail & Cantine” parte da Cori l’iniziativa che promuove il territorio

La valorizzazione del territorio è uno dei must di questo terzo millennio e promuoverne le peculiarità è per Barbara Votta, ideatrice di “Cocktail & Cantine” un impegno continuo e condiviso con molti produttori di eccellenze. Non a caso, grazie alla ricchezza delle sue vigne, alla bellezza integra dei paesaggi ed al mantenimento di una sensibilità legata alla sostenibilità, il territorio del basso Lazio assicura già da tempi lontani la promozione autentica della cultura del vino. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Un prodotto che in questa zona vede protagonisti numerosi produttori, i quali ogni giorno continuano comunque a rinnovarsi mantenendo un legame armonico proprio con il territorio e la sua storia. Saranno, infatti, questi due elementi protagonisti dell'iniziativa "Cocktail & Cantine" che il 26 gennaio vedrà protagonista di un "Educational Incoming" l'Azienda Carpineti, la quale nella sua tenuta di Cori proporrà un programma di tutto rispetto.

Con inizio alle 19.00, dopo una visita nella cantina, sarà possibile immergersi in una Carpineti Experience dedicata sia al nuovo enoturismo, che alla cultura dell'ospitalità in questo territorio tradizionalmente vocato con grande spirito, coraggio, tenacia ed innovazione a produzioni enologiche che non solo in Italia, ma nel mondo diventano ambasciatrici di una tradizione sempre alla ricerca di un sano equilibrio con le innovazioni del nostro tempo.

