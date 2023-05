Concorsi Lazio, messo comunale a Cisterna di Latina: titoli e stipendio

Buone notizie per chi cerca lavoro provando a partecipare ai concorsi pubblici indetti nella regione Lazio, è aperto il bando come messo comunale a Cisterna di Latina. Il bando prevede come sempre l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un messo comunale.

Il profilo professionale è individuato nell’area degli operatori esperti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Funzioni Locali, ex categoria B.

A tale posizione corrisponde uno stipendio lordo mensile di circa 1.600 euro, equivalente a un netto di circa 1.200 euro cui si aggiunge la tredicesima mensilità e le indennità previste dal CCNL.

Concorsi Lazio: il titolo di studio per messi comunali

Il titolo di studio richiesto è l’assolvimento dell’obbligo scolastico. Il bando richiede anche il possesso dell’attestato di abilitazione per “messo notificatore”, conseguito in seguito all’apposito corso di formazione, e della patente di guida di categoria B.

Si richiede, infine, la conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche.

Cisterna di latina, i requisiti di accesso al concorso

I requisiti generali previsti dal bando sono i seguenti:

l’idoneità fisica, psichica e attitudinale all’impiego, l’inclusione nell’elettorato politico attivo, il godimento dei diritti civili e politici, la maggiore età, la cittadinanza italiana, europea o status ad essa equiparato.

I candidati non possono essere stati destituiti, interdetti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati da un pubblico impiego, per un motivo incompatibile allo stesso, né aver ricevuto condanne penali per reati ostativi al lavoro scelto. I candidati di sesso maschile, nati fino al 1985, devono essere in regola con gli obblighi di leva.

Concorsi Lazio: le date e le prove a Cisterna di Latina

La selezione per gli idonei al concorso avverrà attraverso la realizzazione di una prova pratico-attitudinale e di una prova orale.

In relazione al numero di domande presentate, potrà essere prevista anche una prova preselettiva.

La domanda potrà essere presentata online, accedendo mediante credenziali SPID, CIE, CNS o IDAS alla piattaforma inPA. Dopo la registrazione si dovrà seguire la procedura telematica.

La domanda di partecipazione potrà, anche, essere consegnata mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: mail@postacert.comune.cisterna.latina.it.

La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 19 giugno 2023. Tutte le informazioni sulle date di esecuzione delle prove e sulle idoneità si partecipazione saranno sul sito del Comune di Cisterna di Latina.

