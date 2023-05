Valmontone, il neosindaco Veronica Bernabei presenta i nuovi assessori

A dieci giorni dalla limpida vittoria elettorale, il neo sindaco Veronica Bernabei firma i decreti di nomina degli assessori che la affiancheranno alla guida della città. Il nuovo esecutivo è composto da Pierluigi Pizzuti che ha anche la carica di vicesindaco, e dagli assessori Matteo Leone, Mirko Natalizia, Roberto Matrigiani e Laura Mujic.

“E’ una squadra forte che mette insieme entusiasmo e competenza – commenta Veronica Bernabei – rappresentativa delle liste che mi hanno sostenuto e composta da tutte figure che, come me, hanno a cuore gli interessi della nostra città e hanno una grande voglia di mettersi subito al lavoro per portare avanti i tanti progetti che abbiamo in sospeso. Nelle prossime ore, appena avrò firmato i decreti di incarico, verranno ufficializzate anche le deleghe di ogni singolo assessore“.

Nominato anche il nuovo Cda del Valmontone hospital

Nell’assemblea di martedì scorso, 23 maggio, il Valmontone Hospital ha provveduto al rinnovo delle cariche del Cda. Ciascuno dei componenti della società pubblico privata, rappresentata per il 31% dalla Asl Roma5 (Regione Lazio), per il 20% dal Comune di Valmontone e per il 49% dal partner privato, ha proposto il proprio rappresentante in seno al Consiglio con la presidenza che, come consuetudine, viene indicato dal sindaco di Valmontone a garanzia del Comune.

Oltre alla conferma in Cda del membro in rappresentanza del privato, nella figura di Salvatore Ladaga, sono stati nominati in seno al Cda la dottoressa Carolina Casini, in rappresentanza di Regione Lazio, e l’ex vice sindaco di Valmontone, Daniele Mattia, che diventa il neo presidente del Valmontone Hospital. Mattia succede a Luciano Gentili, che ha ricoperto l’incarico dal 2014 ad oggi.

“Abbiamo dovuto provvedere subito a rinominare un Cda che era scaduto già da qualche tempo – afferma Veronica Bernabei – Ringrazio Gentili per il lavoro svolto e auguro al neo presidente Daniele Mattia e all’intero Cda un buon lavoro, convinta che sia necessario mettersi subito all’opera per risolvere alcune questioni sorte nel corso dell’ultimo anno che auspico vengano presto superate per ridare nuovo slancio a questa struttura sanitaria, virtuoso esempio di collaborazione pubblico privato, che da anni ormai rappresentata punto di riferimento per tutto il territorio“.

